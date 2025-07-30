遠離海岸線！俄羅斯8.8強震引發海嘯 新竹市沿岸發布海嘯預警

俄羅斯堪察加半島東部外海於今天台灣時間7時25分發生規模8.8地震，新竹市政府接獲中央氣象署發布海嘯警訊，竹市沿岸預估受影響時間為下午1時45分、海浪高度小於0.3公尺，市府呼籲沿海地區民眾應遠離海岸線、避免前往海邊活動。

新竹市政府指出，海嘯警訊預計於今天下午1時18分起影響台灣沿海地區，為避免海嘯可能造成沿海地區災情及民眾生命財產損失，代理市長邱臣遠提醒市府各災害防救單位應特別注意海嘯帶來的影響，做好各項防災整備工作。

邱臣遠表示，針對竹市各項沿海公共設施部分，市府已通知海巡及岸巡單位務必針對海岸公園、漁港、碼頭等設施進行安全巡查，特別提醒沿海地區民眾應遠離海岸線、避免前往海邊活動，如發現海水異常退潮或湧浪，應立即往高處避難，確保自身生命安全。

另海岸線附近民間設施部分，邱臣遠提醒各相關單位應採取自主防護措施，包括船舶避難、設備搬遷等；針對可能受海嘯影響的沿海道路，必要時將實施道路封閉措施確保民眾安全。

市府提醒，沿海地區民眾務必提高警覺，嚴加防範，並且避免在警報期間於沿岸開放水域之戲水行為，如想了解相關災情資訊可關注市府官網及臉書粉絲專頁等最新消息，或撥打1999市民服務專線詢問。

氣象署地震中心主任吳健富表示，海嘯波不會只有一波，會是一波一波陸續進來，所以不要以為第一波過去以後，就能進行海上活動。定義0.3公尺以上是1級的影響，0.3公尺到1公尺大概在海邊人車就會被沖走，至於0.3公尺以下注意就好。在1公尺到3公尺就是分級2級的部分，大約3公分木板就會被沖破。若海嘯達3公尺，沿海地區就會被淹沒。