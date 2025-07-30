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俄羅斯遠東強震 50公分海嘯抵日本宮城縣港口

中央社／ 東京30日綜合外電報導
俄羅斯堪察加半島發生規模8.8地震後，日本氣象廳發布了海嘯警報。 歐新社
俄羅斯堪察加半島發生規模8.8地震後，日本氣象廳發布了海嘯警報。 歐新社

俄羅斯堪察加半島外海今天上午發生推估規模為8.8的強震後，日本氣象廳指出，海嘯已陸續抵達日本，宮城縣石卷港已測得50公分海嘯，北海道十勝港等地測得約40公分海嘯。

日本放送協會（NHK）報導，北海道苫小牧東港、青森縣八戶港、宮城縣仙台港、福島縣小名濱港、茨城縣大洗港等地也觀測到約40公分的海嘯。

「朝日新聞」報導，俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海今天上午發生推估規模8.7的強震，引發海嘯警報。日本氣象聽已針對太平洋沿岸的廣大地區發布海嘯警報，範圍擴及北海道到和歌山縣沿岸；四國與九州地區的沿岸等地區也接獲海嘯注意報。

氣象廳指出，北海道廣尾町的十勝港上午10時30分左右（台北時間9時30分左右）已測得約40公分的海嘯；根室市、釧路市、濱中町、襟裳町分別觀測到約30公分的海嘯。

氣象廳說明，這次地震震央位於北海道根室市東北方約1500公里處，今天最初估計地震規模為8.0，因此在上午8時37分（台北時間7時37分）針對廣大地區發布海嘯注意報，但後來上修地震規模到8.7，因此把部分區域的海嘯注意報拉高到海嘯警報。

氣象廳將海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺到3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。

氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司今天上午在記者會上表示：「震央距離遙遠，估計不會引發日本境內的地震活動頻發。但遠處地震所引發的海嘯，持續時間可能很長，請大家持續避難，前往高處。」

這是台灣東部2024年4月3日發生地震之後，日本氣象聽再度針對日本境內地區發布海嘯警報。

地震 海嘯 俄羅斯

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