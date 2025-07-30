台灣史上第3次海嘯警報！西南、東南部沿海最危險 波高恐達1公尺

今天上午7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強震，中央氣象署原本發布海嘯警訊，已於上午11時40分發布海嘯警報，氣象署說，頃獲太平洋海嘯警報中心通報，經氣象署研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。

海嘯預估資訊： 北部沿海地區，13:41，小於0.3公尺。 東北沿海地區，13:24，小於0.3公尺。 東部沿海地區，13:18，小於0.3公尺。 東南沿海地區，13:19，0.3至1公尺。 西南沿海地區，13:31，0.3至1公尺。 海峽沿海地區，13:45，小於0.3公尺。

氣象署地震中心主任吳健富表示，台灣過去發布過兩次海嘯警報，吳健富表示，一次是2011年3月11日東日本大地震，去年0403地震也有海嘯警報，即是在3小時內波到達台灣，預估波高會在0.3公尺以上。氣象署會隨時再更新相關資訊。

而0.3公尺的波高會到達哪邊？他說，定義0.3公尺以上是1級的影響，0.3公尺到1公尺大概在海邊人車就會被沖走，至於0.3公尺以下注意就好。在1公尺到3公尺就是分級2級的部分，大約3公分木板就會被沖破。若海嘯達3公尺，沿海地區就會被淹沒。

吳健富表示，海嘯波不會只有一波，會是一波一波陸續進來，所以不要以為第一波過去以後，就能進行海上活動。