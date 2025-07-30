東京大學地震研究所教授：「這是一場非常巨大的海溝型地震」

日本時間7月30日上午8點25分左右，俄羅斯堪察加半島附近發生地震，震源位於海域。據推估，地震規模達芮氏規模8.8。日本氣象廳已針對北海道至和歌山縣的太平洋沿岸地區發出海嘯警報。

東京大學地震研究所教授、海底地震學專家篠原雅尚告訴每日新聞：「這是一場發生在海洋板塊與陸地板塊邊界的海溝型地震。」

他表示：「堪察加半島周邊過去也曾發生過大型地震，當時同樣引發海嘯襲擊日本太平洋沿岸。這次的地震規模高達芮氏8級以上，非常巨大，因此極有可能也會有海嘯衝擊日本沿岸。」