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俄8.8強震並列史上第六強！夏威夷發海嘯警報 避難至少去4樓高

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯堪察加半島東部外海30日上午發生規模8.8強震後，日本大部分沿海地區進入警戒狀態，千葉市稻毛海濱公園入口處擺出紅白相間的海嘯預警旗。法新社
俄羅斯堪察加半島東部外海30日上午發生規模8.8強震後，日本大部分沿海地區進入警戒狀態，千葉市稻毛海濱公園入口處擺出紅白相間的海嘯預警旗。法新社

俄羅斯堪察加半島東部外海30日上午發生強烈地震，規模已上修至8.8，並列有紀錄以來第六強震，太平洋沿岸國家與地區全面進入警戒。美國總統川普也在真實社群發文，敦促民眾前往tsunami.gov取得最新資訊，並呼籲「保持堅強，保持安全！」

ABC新聞報導，這起強震引發美國阿拉斯加州與夏威夷州發布海嘯警報，加州、奧勒岡州與華盛頓州等西岸的其他地區則發出海嘯提醒，威脅程度目前仍在評估中。美屬關島與美屬薩摩亞等地也都發布海嘯提醒。

加州當地媒體報導，加州灣區與中部海岸地區，包括舊金山灣（San Francisco Bay）與聖保羅灣（San Pablo Bay）等地則發布「海嘯觀察」。亨廷頓海灘（Huntington Beach）「出於謹慎」關閉所有海灘、港口與碼頭。目前雖未發布撤離命令，但消防單位呼籲民眾遠離海岸、勿下水活動。

根據報導，第一波海嘯波預計將於當地時間29日晚間7時15分（台北時間30日下午1時15分）之後抵達夏威夷。

歐胡島緊急管理局（Oahu Emergency Management）指出，預計會出現具破壞性的海嘯浪潮。

官員表示，民眾應撤離沿海地區。檀香山居民被勸導撤離主要疏散區域，或至少前往建築物的4樓以上。美國國家氣象局（NWS）表示，全島各海岸皆有風險，因為海嘯浪潮會環繞島嶼傳播。警報指出，「危險可能在初波海浪之後持續數小時，因為後續浪潮會陸續到達。海嘯的高度無法預測，初波不一定最高。

據報導，拉丁美洲的厄瓜多與智利也發布海嘯警報。亞洲方面，根據馬尼拉時報報導，菲律賓火山與地震研究所（PHIVOLCS）指出，根據現有資料，「這場地震對菲律賓沒有海嘯威脅。」路透報導，印尼地球物理局則警告，海嘯浪高不到0.5公尺，但仍可能於下午襲擊印尼部分地區。

俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）表示，這是該地區自1952年以來最強烈的地震，震源深度為19.3公里。美國目前唯一觀測到的海嘯現象在阿拉斯加火山島阿姆奇特卡（Amchitka），於太平洋時間下午5時14分左右出現約30公分潮位上升。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2010年智利曾發生規模8.8強震，造成500多人罹難。1906年厄瓜多爾和哥倫比亞發生規模8.8地震引發海嘯，造成1500人死亡。

地震 海嘯 俄羅斯

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