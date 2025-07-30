俄遠東外海8.8強震 太平洋多地發布海嘯警報

美國「太平洋海嘯警報中心」指出，俄羅斯遠東外海發生規模8.8強震，促使太平洋多地發出海嘯警報，包括日本、夏威夷、俄羅斯與厄瓜多，加州沿岸居民也接獲海嘯預警。

法新社報導，總部設在美國夏威夷檀香山市（Honolulu）的太平洋海嘯警報中心（Pacific TsunamiWarning Center）說，這起強震可能引發高達3公尺的海浪，恐波及俄羅斯、夏威夷，甚至遠至南美洲西岸的厄瓜多與智利。

美國也針對北美西岸發布一連串不同程度的海嘯警報，範圍從阿拉斯加（Alaska）一路延伸至整個加州海岸。

日本氣象廳也調升海嘯警報，稱浪高可能高達3公尺。美國地質調查所（USGS）已將地震規模從稍早的8.0上調至8.7。

日本氣象廳在社群媒體平台X發文說，「本地時間7月30日8時37分（台灣時間7時37分）發布海嘯警報」，並警告「海嘯將反覆侵襲。在警報解除前，請勿下海或靠近岸邊」。

日本放送協會（NHK）報導，海嘯預計在上午10時至11時30分之間襲來，浪高可達1公尺，呼籲居民遠離海岸及河岸地區。

法新社駐地記者說，美屬關島發布警報，加州居民的手機也響起海嘯警報通知。

太平洋海嘯警報中心表示：「夏威夷群島西北部…與俄羅斯沿岸部分地區可能出現超過3公尺海嘯浪高…（情況）危險。」

地震地區目前已發生至少6次餘震，其中一次規模6.9，另一次為6.3。

根據美國地質調查所數據，此次震央與1952年一場規模9.0強震大致相同，那場地震引發了席捲整個太平洋的毀滅性海嘯。