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日本太平洋沿岸警報聲響 日相籲留意後續海嘯

中央社／ 東京30日綜合外電報導
俄羅斯遠東地區堪察加半島外海發生規模8.8強震引發海嘯，日相石破茂呼籲日本民眾留意第2波與第3波海嘯。路透
俄羅斯遠東地區堪察加半島外海發生規模8.8強震引發海嘯，日相石破茂呼籲日本民眾留意第2波與第3波海嘯。路透

俄羅斯遠東地區堪察加半島外海發生規模8.8強震後，日本氣象廳今天上午針對日本靠太平洋沿岸為主地區發布海嘯警報。日本首相石破茂也呼籲民眾留意第2波與第3波海嘯。

共同社報導，311大地震（日本稱東日本大地震）的受災地區宮城縣氣仙沼市與南三陸町等地，防災行政廣播響起，呼籲民眾到高處避難，而沿岸的海水浴場也因此紛紛關閉；北海道釧路市沿岸地區也響起防災廣播。

日本放送協會（NHK）報導，石破茂在首相官邸向媒體表示，俄國堪察加半島（Kamchatka Peninsula）附近今天上午發生規模8.7地震，日本北海道到和歌山縣靠太平洋一側的地區已接獲海嘯警報，估計海嘯最高高度達3公尺。

石破茂接著說：「政府上午8時37分已在官邸的危機管理中心設置資訊聯絡室，不過隨著氣象廳提升海嘯警報，已把資訊聯絡室改成官邸聯絡室，以便掌握災情」。

石破茂指出，「即便海嘯已抵達，但也可能出現第2波與第3波更大的海嘯，希望民眾充分注意海嘯相關資訊，在警報解除前不要離開安全的地方」。

他表示，「目前接獲的報告是仍在確認人與物相關的災情，政府將持續做好萬全準備」。

石破茂再度呼籲，「希望接獲海嘯警報地區的民眾，立刻前往高處與避難建築物等安全的地方避難」。

日本內閣官房長官林芳正在今天上午11時過後的記者會表示，「目前尚未接獲有人員受災或物損的報告」。他也說，警消與自衛隊等單位正在透過直升機確認災區狀況。

林芳正也指出，目前接獲的報告包含3條高速公路的3個區間已禁止通行，17家鐵路業者共41條鐵路已暫停運行，仙台機場的跑道已關閉。

關於核能發電廠，林芳正表示，「目前未接獲發生異常的報告」。

地震 海嘯 日本 俄羅斯

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