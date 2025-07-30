海嘯將持續半天至一天 日本海嘯專家：立即避難

俄羅斯堪察加半島外海30日發生規模8.8強震，引發海嘯警報。俄國緊急事務部表示，遠東海岸地區遭海嘯侵襲，淹沒一座人口約2000人的港口小鎮。

日本各地已發布海嘯警報，並預測「海嘯將持續半天至一天」。專攻海嘯工程的東北大學教授今村文彥呼籲民眾「立即避難」。

今村文彥表示：「首先請大家立即離開沿岸地區。雖然海嘯預估的到達時間已公布，但也有可能提前抵達。更重要的是，像這次遠地海嘯，最大波可能會延後出現。因此，在官方完全解除避難通知之前，千萬不要自行判斷行動。」

關於此次海嘯警報的調升，今村表示，隨著地震分析進展，震規被重新估算為高於原先預期：「起初的震度為規模8.0，但後來修正為8.7。儘管只差0.7，但就能量來說已是數倍之差。此外震源深度僅18公里，非常淺。即使震度相同，在較淺層發生的地震會造成海底劇烈的隆起與下沉，因此這也是警報由『注意』改為『警戒』的原因之一。」他補充，這次海嘯可能會持續半天至一天，呼籲持續保持避難狀態。

他還說：「因為這次是規模8.7的地震，海嘯可能持續半天至一天。在這段期間希望大家務必持續避難。另外，遠地海嘯的特點之一是波長很長，因此流動與流速都很強。這可能導致船隻漂流，甚至海水大範圍地侵入陸地。」