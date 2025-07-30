俄羅斯8.8強震引發海嘯 台灣西南沿海恐現1公尺浪高

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，台灣氣象署發布海嘯警訊，預計海嘯今下午1時18分開始影響台灣，約1時31分影響西南沿海，可能有0.3至1公尺的浪高，雲林縣府呼籲民眾下午1至2時避免靠近海邊。

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.8強烈地震，在遠東地區引發最高4公尺海嘯，日本、台灣接續發布海嘯警訊。

氣象署9時12分發布海嘯警訊指出，海嘯約今下午1時18分開始影響台灣，預計1時31分影響西南沿海，可能出現有0.3至1公尺的浪高。

雲林縣水利處長許宏博表示，雲林可能受影響地區為口湖、台西沿海地區，根據潮位預報，口湖鄉下午1時30分潮位約130公分，口湖鄉萡子寮漁港先前曾受超級藍月及天文潮位影響淹水，後續已將堤岸防潮牆加高至3公尺，預估影響不大。

許宏博表示，縣府已請教氣象、防災專家，專家認為初步評估，海嘯抵達台灣之後，預期會小於0.3公尺，屬於無感海嘯，對雲林的影響有限，但根據過往經驗及研究顯示，海嘯受地形折射的關係影響，在宜蘭和台灣西南沿海，有可能在局部地區有較大的波高。