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海嘯警報13時起影響台灣 北市監控藍色公路、河濱水位

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市災防辦提醒，暑假不少民眾也可能就近北部、東北海域觀浪戲水，提醒提高警覺留意最新海嘯訊息。圖／北市災防辦提供
北市災防辦提醒，暑假不少民眾也可能就近北部、東北海域觀浪戲水，提醒提高警覺留意最新海嘯訊息。圖／北市災防辦提供

俄羅斯堪察加半島東部外海今發生規模8.8強震，引發海嘯，氣象署稍早發布海嘯警報，預計13時18分開始影響台灣。北市災防辦提醒，暑假不少民眾可能就近北部、東北海域觀浪戲水，提醒提高警覺留意最新海嘯訊息。

北市災害防救辦公室也已通報交通局，提醒藍色公路業者做好防範措施並適時調整營運方式。另通報水利處巡查台北市轄管河川沿岸及監控水位，並通知在河濱公園舉辦活動的所有單位注意潮水變化。

北市災防辦表示，目前為暑假期間，加上天氣放晴，不少民眾可能會就近到北部、東北海域觀浪戲水，雖然目前中央氣象署評估北部和東北沿海地區海嘯小於0.3公尺，但仍建議民眾提高警覺，留意最新的海嘯訊息。

地震 海嘯 俄羅斯

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