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俄強震上修規模8.8…氣象署曝發生成因 台灣下午將有海嘯仍不排除警報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分強烈地震再上修為規模8.8，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。

氣象署地震中心主任吳健富表示，這個地震發生成因，是因為堪察加半島位在太平洋板塊和北美板塊，這邊有個鄂霍次克海的微板塊，它是屬於北美板塊的一個位置，這是今天上午發生地震的位置。

吳健富表示，這樣的板塊碰撞、隱沒，所以它在這邊形成火山和海溝，由於海溝形成的長度相當長，所以能夠醞釀比較大規模的地震，從1900年以來總共發生133次規模7以上的地震，其中12次是規模8以上，最大的地震是1952年規模9.0地震，也是地震觀測史上全球第5大的地震，這個地震伴隨發生12公尺海嘯的高度，造成很大的災害。

他說，因為遠地的地震或海嘯，都是要透過接收太平洋海嘯中心或是美國地質調查所觀測的資料，上午氣象署接獲太平洋海嘯中心的警訊，所以氣象署上午7時38分發布第一個海嘯消息，上午8時23分第二報海嘯消息，到上午9時12分海嘯波隨時間遞移已經快接近台灣，所以氣象署發布海嘯訊息，是針對台灣6個沿海區域，氣象署做了預估到達的波時間和預估到達波的波高。

太平洋海嘯中心提到的地震規模是8.7，地震深度是74公里；吳健富表示，美國地質調查所提供的資訊是規模8.8，深度20.7公里，是兩個單位計算方式差異。

上午氣象署發布6個沿海海嘯警訊，吳健富表示，波的傳遞在海裡面深度愈深的話，跑的速度愈快；比較淺的海床深度，波跑比較慢。台灣東部海床的深度相當深，所以波在這邊跑是高速，幾乎是接近噴射機的速度在跑。北部沿海是比較淺的海床。

吳健富表示，東南沿海和西南沿海的波高比較高，因為它的地形，海嘯堆高要有緩坡慢慢前進的時候，前面的速度跑慢了，後面速度在快，所以海嘯堆高的效果，綜整來看，海嘯的時間點是東部先到，再來東南沿海、東北沿海、西南沿海的位置。

東部沿海地區，預估下午1時18分，小於0.3公尺。

東南沿海地區，預估下午1時19分，0.3至1公尺。

東北沿海地區，預估下午1時24分，小於0.3公尺。

西南沿海地區，預估下午1時31分，0.3至1公尺。

北部沿海地區，預估下午1時41分，小於0.3公尺。

海峽沿海地區，預估下午1時45分，小於0.3公尺。

日本北海道有觀測到30至40公分的波高。吳健富表示，隨著波的傳遞，氣象署從海嘯消息到海嘯警訊，如果需要會進到海嘯警報。氣象署會持續更新，如果有需要發海嘯警報就會發布。

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站

地震 海嘯 俄羅斯

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