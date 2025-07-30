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堪察加逾70年來最強震 海嘯淹沒俄遠東海岸小鎮

中央社／ 莫斯科30日綜合外電報導
海嘯襲擊俄羅斯千島群島帕拉穆希爾島北庫裡爾斯克沿海地區。美聯社
海嘯襲擊俄羅斯千島群島帕拉穆希爾島北庫裡爾斯克沿海地區。美聯社

俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海今天發生規模8.8強震，引發海嘯警報。俄國緊急事務部表示，遠東海岸地區遭海嘯侵襲，淹沒一座人口約2000的港口小鎮。

法新社報導，俄羅斯緊急事務部在聲明中表示：「海嘯淹沒港口小鎮北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）部分地帶…居民已疏散。」

俄羅斯社群媒體上的一支影片似乎顯示，海水淹沒了這座小鎮的建築物。

俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）地球物理研究部門表示，這是堪察加地區自1952年來遭遇的最強地震

路透社提到，負責因應緊急狀況的地方官員勒貝迪夫（Sergei Lebedev）說，堪察加部分地區記錄到浪高達3、4公尺的海嘯，呼籲民眾遠離海岸線。

美聯社引述俄羅斯塔斯社（Tass）發自震央附近最大城市彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）的消息報導，地震發生時，許多人來不及穿鞋披衣就跑到街頭。

塔斯社還提到，堪察加地區的首府出現停電、手機訊號中斷等問題。

地震 海嘯 俄羅斯

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