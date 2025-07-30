影／俄強震規模上修至8.8 日本官房長官警告「第二、第三波海嘯恐更高」

俄羅斯堪察加半島東方外海30日上午發生規模8以上的強震，美國地質調查局（USGS）最初測得8.0，之後提升至 8.7，最新則上修至8.8。第一波海嘯已開始襲擊日本，日本首相石破茂與內閣官房長官召開記者會說明政府應對情況。

日本放送協會（NHK）報導，日本首相石破茂於當地時間上午10時20分左右在首相官邸向媒體表示，已設立官邸聯絡室了解災情，目前仍在確認人員與設施損害情況。

日本首相石破表示：「我已於上午9時43分指示三項重點措施：第一，適時準確地向國民提供有關海嘯與避難的資訊；第二，徹底執行居民避難等防止災害擴大的措施，並迅速掌握災情；第三，與地方當局保持緊密合作，在『人命第一』的方針下，由政府全體一致全力防止災害發生。」

內閣官房長官林芳正表示：「已接獲報告，北海道根室市於上午10時30分觀測到30公分高的海嘯。請警報發布區域的民眾立即前往高地或避難大樓等安全地點避難。目前並未收到有人員傷亡或財物損失的通報。」

林芳正強調：「即使第一波海嘯已經抵達，第二波、第三波仍有可能更高。請務必密切留意與海嘯相關的資訊，在警報解除前，不要離開安全地點。」

林芳正補充：「目前正動用警察、消防、自衛隊、海上保安廳，以及國土交通省的直升機檢視災區情況，將迅速掌握災情全貌，若確認有災害，會立即展開應急處置。現階段沒有收到有關生命線（基礎公共設施）損害的通報。交通方面，高速公路有3條路線共3個路段封閉，鐵路有17家業者、41條路線停駛，另據報仙台機場跑道已關閉。」