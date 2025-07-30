快訊

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

新莊箱屍命案新進展！死者身分呼之欲出 特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

影／俄強震規模上修至8.8 日本官房長官警告「第二、第三波海嘯恐更高」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／俄強震規模上修至8.8 日本官房長官警告「第二、第三波海嘯恐更高」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導

俄羅斯堪察加半島東方外海30日上午發生規模8以上的強震，美國地質調查局（USGS）最初測得8.0，之後提升至 8.7，最新則上修至8.8。第一波海嘯已開始襲擊日本，日本首相石破茂與內閣官房長官召開記者會說明政府應對情況。

日本放送協會（NHK）報導，日本首相石破茂於當地時間上午10時20分左右在首相官邸向媒體表示，已設立官邸聯絡室了解災情，目前仍在確認人員與設施損害情況。

日本首相石破表示：「我已於上午9時43分指示三項重點措施：第一，適時準確地向國民提供有關海嘯與避難的資訊；第二，徹底執行居民避難等防止災害擴大的措施，並迅速掌握災情；第三，與地方當局保持緊密合作，在『人命第一』的方針下，由政府全體一致全力防止災害發生。」

內閣官房長官林芳正表示：「已接獲報告，北海道根室市於上午10時30分觀測到30公分高的海嘯。請警報發布區域的民眾立即前往高地或避難大樓等安全地點避難。目前並未收到有人員傷亡或財物損失的通報。」

林芳正強調：「即使第一波海嘯已經抵達，第二波、第三波仍有可能更高。請務必密切留意與海嘯相關的資訊，在警報解除前，不要離開安全地點。」

林芳正補充：「目前正動用警察、消防、自衛隊、海上保安廳，以及國土交通省的直升機檢視災區情況，將迅速掌握災情全貌，若確認有災害，會立即展開應急處置。現階段沒有收到有關生命線（基礎公共設施）損害的通報。交通方面，高速公路有3條路線共3個路段封閉，鐵路有17家業者、41條路線停駛，另據報仙台機場跑道已關閉。」

林芳正表示：「目前沒有接獲海上災害的通報，至於核電廠設施，也沒有接獲任何異常情況的報告。」

俄羅斯堪察加半島東方外海30日上午發生規模8以上的強震，美國地質調查局（USGS）最初測得8.0，之後提升至 8.7，最新上修至8.8。圖／擷自USGS
俄羅斯堪察加半島東方外海30日上午發生規模8以上的強震，美國地質調查局（USGS）最初測得8.0，之後提升至 8.7，最新上修至8.8。圖／擷自USGS
俄羅斯堪察加半島東方外海發生強烈地震，日本部分地區發布海嘯警報，人們在北海道木川町一處消防站的屋頂上避難。 圖/美聯社
俄羅斯堪察加半島東方外海發生強烈地震，日本部分地區發布海嘯警報，人們在北海道木川町一處消防站的屋頂上避難。 圖/美聯社
俄羅斯東部海域發生8.8級地震，日本大部分沿海地區進入海嘯預警狀態。千葉市東京灣沿岸救生員在用於海嘯預警的紅白旗旁巡邏。圖 / 法新社
俄羅斯東部海域發生8.8級地震，日本大部分沿海地區進入海嘯預警狀態。千葉市東京灣沿岸救生員在用於海嘯預警的紅白旗旁巡邏。圖 / 法新社

地震 海嘯 俄羅斯

延伸閱讀

堪察加半島外海8.7強震：日本發出海嘯警報，俄羅斯已傳出災情

日關稅談判字卡 光投資額就被改2次…美國車、米全開放 中經院連賢明：台灣恐得比照辦理

「絕不能讓自民黨分裂」 日相石破茂駁斥8月下台傳聞

日本MAGA成形 石破茂勢將下台

相關新聞

LIVE／俄8.8強震引發海嘯！北海道觀測第一波約30公分高 專家警告還有更大波

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯堪察加半島東方外海發生規模8.8的強震，日本氣象廳隨即發布海嘯警報。北海道根室市花咲在...

俄8.8強震並列史上第六強！夏威夷發海嘯警報 避難至少去4樓高

俄羅斯堪察加半島東部外海30日上午發生強烈地震，規模已上修至8.8，並列有紀錄以來第六強震，太平洋沿岸國家與地區全面進入...

海嘯波不會只有1波 氣象署：0.3至1公尺人車就會被沖走

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.8強烈地震，中央氣象署已發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下...

堪察加逾70年來最強震 海嘯淹沒俄遠東海岸小鎮

俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海今天發生規模8.8強震，引發海嘯警報。俄國緊急事務部表示，...

俄羅斯8.8強震引發海嘯 台灣西南沿海恐現1公尺浪高

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，台灣氣象署發布海嘯警訊，預計海嘯今下午1時18分開始影響台灣，約...

東京大學地震研究所教授：「這是一場非常巨大的海溝型地震」

7月30日上午8點25分左右，俄羅斯堪察加半島附近發生地震，震源位於海域。據推估，地震規模達芮氏規模8.8。日本氣象廳已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。