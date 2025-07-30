俄羅斯8.8強震！北海道海嘯空拍畫面曝光「衝擊力相當驚人」

俄羅斯堪察加半島東部外海於今(30)日上午7時25分發生規模8.8強震，引發太平洋周邊高度警戒。日本氣象廳隨即將原本的海嘯注意報升級為海嘯警報，預估日本太平洋沿岸可能出現高達3公尺的海嘯，網路上也陸續釋出當時地震發生與海嘯抵達的影像畫面。

社群媒體「X」稍早有網友貼出一張海岸照，表示是從飛機上拍攝的畫面，顯示北海道苫小牧一帶已經出現海嘯跡象。空拍畫面中可見海面出現異常波動，氣象單位呼籲當地民眾儘速撤離至高地或遠離海岸，避免遭受強烈海浪衝擊。

根據日本放送協會（NHK）報導，今(30)日早上，因俄羅斯勘察加半島附近發生規模8.8強烈地震，日本氣象廳已對從北海道到和歌山縣一帶的太平洋沿岸發布海嘯警報。目前，各地已出現海嘯。日本官方提醒海嘯可能會多次襲來，請盡可能前往高處或遠離海岸的地方避難，並持續保持警戒與避難行動。