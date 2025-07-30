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影／俄強震規模上修至8.8 日本官房長官警告「第二、第三波海嘯恐更高」

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影／數十年來最強！俄羅斯堪察加外海8.8強震 幼兒園部分牆壁坍塌

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯堪察加邊疆區堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克的一所幼兒園在30日的地震中受損。路透
俄羅斯堪察加邊疆區堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克的一所幼兒園在30日的地震中受損。路透

俄羅斯堪察加半島東部外海30日上午發生規模8.8強烈地震，在遠東地區引發最高4公尺海嘯，波及北庫里爾群島（日本稱千島群島），導致建築受損。地方官員證實，沿海小鎮北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）居民緊急撤離。

俄羅斯塔斯社、官媒RT與路透報導，薩哈林州州長利馬倫科（Valery Limarenko）表示，首波海浪在地震發生後不久便衝上北庫里爾斯克沿岸。該鎮居民估計略多於2500人，當局已下令撤離。

利馬倫科說：「居民目前仍安全留在高地，直到海嘯威脅完全解除。」並補充說，緊急勤務部門正在高度戒備狀態下工作，「正在採取所有必要措施，以確保公共安全，並恢復該地區正常生活。」

堪察加州長索洛多夫（Vladimir Solodov）在Telegram發布的一段影片中表示，「今天的地震情況非常嚴重，數十年來地震中最強之一」，並補充指出一所幼兒園受損。該幼兒園位於堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市，社群媒體流傳畫面可見部分牆壁坍塌，因為該建築目前正在進行整修，園內當時並無孩童，初步通報顯示無人傷亡。

社群媒體上也出現當地居民上傳的畫面，可見到汽車左右搖晃，家具擺飾劇烈晃動，店內商品從貨架跌落，天花板被震到掉落，民眾逃到戶外避難。

堪察加地區的緊急勤務部長列別捷夫（Sergei Lebedev）則表示，堪察加部分地區觀測到3至4公尺高的海嘯浪潮，並呼籲民眾遠離海岸。

當地媒體與官員分享的畫面顯示，海水湧上部分海岸，居民則在海嘯警報聲中攀爬至較高地勢。目前尚無人員傷亡或重大損失的即時通報，但北庫里爾斯克的阿萊德（Alaid）魚類加工廠已被淹沒，工廠內所有員工緊急撤離。

俄新社（RIA Novosti）引述南薩哈林斯克地震觀測站主任謝苗諾娃（Elena Semenova）報導，在堪察加半島外海發生強震後，整個庫里爾群島皆已發布海嘯警報，多個聚落的當局仍在監測海岸線，並持續進行預防性撤離行動，緊急勤務單位持續保持高度戒備狀態。

地震 海嘯 俄羅斯

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