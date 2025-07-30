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俄羅斯規模8.8強震「等於8千顆原子彈」 專家透露強震前有3跡象

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

俄羅斯堪察加半島東部外海今早發生規模8.8強烈地震，俄羅斯北千島市出現4公尺海嘯，我國中央氣象署也發布海嘯警訊，中央氣象局前地震預報主任郭鎧紋表示，這起強震所釋放的能量，相當8000顆原子彈，未來可能有規模7以上餘震，但預估對台灣沒有影響；另他也指出，發生大地震可能會出現3個跡象，目前均已符合標準，顯示全球地震進入活躍期。

俄羅斯遠東堪察加半島今早7時25分發生規模8.7強震，稍早美國地質調查局（USGS）上修到規模8.8，日本也發布海嘯警報。根據俄官媒RT報導，首波海嘯已抵達北千島市沿岸，浪高達4公尺，現場警報聲大作，目擊者證稱海水沖走了一座魚類加工廠，目前尚無人員傷亡或重大損失的即時報告。

郭鎧紋指出，出現規模8.8強震是因太平洋板塊隱沒到北美板塊造成，也形成千島海溝，該地震釋放出的能量相當8000顆原子彈，目前已出現規模6.9、6.3餘震，預估未來可能有規模7以上餘震，而堪察加半島算是地震頻繁地區，甚至在1952年曾發生規模9強震。

目前俄羅斯與日本都發布海嘯警報，氣象署稍早也發布海嘯警訊，但郭鎧紋認為，海嘯波主要往震央東南方移動，台灣位於震央西南方，因此應該不會有影響，但強調最終決定權仍由氣象署根據實際情況決定。

郭鎧紋進一步指出，發生大地震可能會出現3個跡象，包含規模7地震出現、南北極區地震異常、規模6地震頻率急增。

郭鎧紋表示，規模8強震發生前，會先出現規模7地震，像是堪察加半島7月20日發生規模7.4地震；其次是南北極地區出現頻繁地震時，也是規模8強震的可能前兆，最後則是規模7地震出現後，1個月內若全球規模6地震超過13次，也可能是警訊，而截至昨天為止，已發聲18個地震，符合他的預測。

郭鎧紋提醒，全球在2021年發生3個規模8以上強震後，直到今天才發生規模8強震，結束第6長的平靜期，這代表地球地震活動將進入活躍期；根據過去歷史，預估未來規模8以上地震會很頻繁，提醒民眾需多留意。

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站

地震 海嘯 俄羅斯

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