LIVE／俄8.8強震引發海嘯！北海道觀測第一波約30公分高 專家警告還有更大波

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯堪察加半島東方外海發生規模8.8的強震，日本氣象廳隨即發布海嘯警報。北海道根室市花咲在當地時間10時30分觀測到第一波海嘯，浪高約30公分。北海道十勝港在10時50分觀測到浪高約40公分。專家警告，更高的海嘯可能在數小時後才會抵達。

北海道大學名譽教授谷岡勇市郎指出，從震源規模推斷，此次應屬板塊邊界型地震。1952 年同地區曾發生類似地震，震源附近出現超過 10 公尺的海嘯，在日本則是東北地區受影響較北海道更大，最大浪高約 3 公尺。

他進一步說明，當海嘯在淺水區推進時速度會減慢，後續波浪可能疊加導致浪高升高，因此震源地較遠的地方，可能在預測到達時間之後才迎來更高的海嘯。

日本氣象廳召開記者會指出，海外發生的地震，海嘯持續時間往往較長，過去曾出現從發布警報到解除歷時超過一天的情況，因此這次也可能需要半天到一天不等。氣象廳呼籲，在警報解除之前，務必持續留在避難地點，不要貿然返回低窪區域。

数十分前の苫小牧近辺です pic.twitter.com/NYmC4QsSN9 — 犬山 (@INUYAMA_IY15) 2025年7月30日