海嘯下午抵台灣 粉專示警：海底地震引發的大規模海水位變動極具危險

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因俄羅斯堪察加半島發生規模8.7強震，海嘯預計下午1時18分起抵達台灣，勿前往海邊、港口、防波堤、河口與海堤附近活動，海嘯並非普通海浪，是由海底地震引發的大規模海水位變動，可能伴隨多次海水快速退潮與強烈回湧，極具危險，勿驚慌，但務必小心，提高警覺。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海嘯預估30公分至1公尺，包括東南沿海（台東成功至屏東滿州）、西南沿海（台南至屏東恆春），台灣其餘海岸在30公分以下。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，預計海嘯波最早下午1時18分到達台灣附近沿岸，各地可能出現0.3至1.0公尺海嘯，海邊遊玩民眾務必留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。