影／俄羅斯堪察加外海發生8.7強震 海嘯抵達畫面曝光

俄羅斯堪察加半島東部外海30日上午7時25分發生規模8.7強烈地震，日本氣象廳已將太平洋沿岸的海嘯注意報提升為海嘯警報，日本太平洋沿岸預估可能出現3公尺左右的海嘯，日本與俄羅斯媒體都提供地震當下與海嘯抵達的畫面。

BREAKING: First waves of tsunami has reached the shores of the town of Severo-Kurilsk, Russia. pic.twitter.com/qi04texS5r — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 30, 2025

根據俄羅斯官媒RT報導，第一波海嘯已抵達北千島群島的北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）海岸，目擊者證稱海水沖走了一座魚類加工廠，目前尚無人員傷亡或重大損失的即時報告。

俄羅斯塔斯社從最近的主要城市堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）報導，許多人未穿鞋或外套便衝到街上。住家內的櫥櫃傾倒、鏡子破裂，街上車輛搖晃、建築物的陽台也明顯晃動。報導還指出，堪察加地區首府出現停電與手機訊號中斷的情況。

日本方面，共同社報導，日本氣象廳向北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、靜岡、三重、和歌山、宮崎各縣與東京都小笠原諸島發佈海嘯注意報，預計海嘯抵達各地的時間為上午10時至下午12時30分之間，高度均為1公尺，隨後提升為海嘯警報，預測最大高度修正為3公尺。

日本放送協會（NHK）報導，北海道根室市花咲在當地時間10時30分觀測到第一波海嘯約30公分高。從首次觀測到海嘯潮位變化到最大波抵達，可能需要數小時以上。

日本朝日新聞台報導，根據東京電力表示，福島第一核電廠因發布海嘯警報，已於上午8時51分向廠區內的作業人員下達避難指示。上午8時37分，已確認所有人員皆已撤離。福島第一核電廠正密切關注海嘯資訊，同時監視電廠是否受到影響。

關於福島第一核電廠的 ALPS（多核種去除設備）處理水稀釋排放系統，雖已透過遠端監控確認無異常，但因發布海嘯警報，該廠依事前規定的運轉程序，於上午9時5分手動停止運轉。

根據日媒報導，堪察加地區隨後發生多起規模6以上的餘震。俄媒指出，彼得羅巴甫洛夫斯克等地震度據報高達8級，「X」已出現網友上傳的震後災情畫面，當地機場已有航班延誤或停飛