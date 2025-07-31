反擊「美國不可靠」印象！美國會大咖威克8月訪台展現支持

美國共和黨籍參議員、參院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）將於8月率領國會代表團訪問台灣。英國金融時報報導，三名知情人士已證實此行，台灣方面認為這是美方釋出的重要支持訊號。

分析人士指出，一向力挺台灣的威克來訪，將有助鞏固美國對台承諾，反擊外界質疑美國不可靠的說法。

此次訪問正值美台關係敏感時刻。白宮近期拒絕台灣總統賴清德於出訪中美洲時過境紐約，美方6月還取消台灣國防部長赴華府地區訪問的行程。台灣官員擔心，川普為了在秋季舉行與中國國家主席習近平的高峰會並推進美中貿易談判成果，可能犧牲台灣利益來安撫北京。

台灣至今未能與美國達成貿易協議，也令官員備感壓力。美國企業研究所專家柯柏（Zack Cooper）指出，鑑於川普政府近期對中國大陸多次讓步，台灣更加寄望美國國會展現堅定支持。

任職保衛民主基金會的美國海軍退役少將退役上將蒙哥馬利（Mark Montgomery）說，如果威克訪問台灣將是「極好的事」，因為他一直支持有助強化台灣嚇阻中國力量的各項措施。