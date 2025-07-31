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美台關係敏感之際 美參院軍委會主席傳8月率團訪問台灣

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾，攝於26日。美聯社
美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾，攝於26日。美聯社

金融時報31日引述3位知情人士報導，美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）將於8月率領國會代表團訪問台灣。

威克爾是美國國會中台灣最大的盟友之一，但此行正值美台關係微妙時刻。在外界擔心川普總統面對中國大陸壓力時，對台承諾可能動搖之際，此行受到台北歡迎。

報導指出，華府和台北越來越擔心，川普為推動與中國國家主席習近平舉行峰會，可能不那麼願意幫助台灣。白宮近日拒絕賴清德總統過境紐約過境前往中美洲，令台北有所警覺；中國駐美使館本月稍早告知川普政府，北京反對賴清德過境紐約。

此外，美國也取消台灣國防部長顧立雄原訂6月前往華府地區的訪問，部分原因是擔心中方會反對。台灣官員則特別擔心川普可能發表聲明，表示美國反對台灣獨立，而這正是北京敦促川普政府所做的事情。

賴清德總統在美方拒絕允許過境紐約後取消中美洲之行。知情人士透露，賴清德對未獲得與前總統蔡英文在拜登政府時期相同待遇，即於2023年訪問紐約感到沮喪。

台北方面擔心，川普會為了安撫北京而犧牲台灣利益，以促成秋季川習會，且美中談判代表仍在持續就貿易協議進行磋商，也因未能與華府達成貿易協議而感到緊張。與此同時，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）正敦促台灣提升國防預算。

美國企業研究所（AEI）亞洲問題專家庫珀（Zack Cooper）說：「鑒於川普政府最近對中國的讓步，台北許多人將期待國會給予保證，證明台灣對美國仍然重要。」他還表示，威克爾率團訪台將有助於改善美台溝通，尤其在川普政府「要求台灣投資某些能力以更好自我防衛」之時。

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