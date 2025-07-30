邱志偉：台美持續累積互信 賴總統未來過境美國必然水到渠成

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片

金融時報29日報導，中國大陸就賴清德總統擬於前往中美洲途中過境紐約一事向華府提出反對後，美國川普政府已拒絕同意賴清德過境紐約。民進黨立委邱志偉表示，目前美國不分政黨，從政府到國會挺台聲浪強大，智庫學者對台灣也相當支持。相信台美關係多年來的互信合作不會改變，只要持續累積互信，未來賴總統過境美國本土必然是水到渠成。

邱志偉指出，對美工作本來就是長期累積互信的過程，川普政府迄今上任才半年，還有許多事項需要磨合，各界不須見縫插針。目前川普政府的重心在跟各國的關稅磋商，賴總統表示因為關稅的不確定性而暫未有出訪計畫，顯示的是對美互信累積，不宜以此論斷對美關係有所改變。

邱志偉說，美國政府各界目前對於國際事務的看法還待凝聚，許多印太政策，對台、對中政策都在調整，賴總統此刻本面臨的局面，其實與世界各國對美關係相似，都是在漸進摸索的過程。相信賴總統仍然有機會過境美國本土，民進黨政府有多年與美國互動經驗，必然會跟美方取得互信後才會宣布出訪計畫。

邱志偉表示，台美關係當前最大的變數還是在於，國內有太多親中疑美的政黨，讓美方不堪其擾。台灣政府此時與美國關稅談判，以及美中關係的複雜談判過程，若還有在野親中政黨的疑美聲浪，必然會增加對美工作的難度。美國政府多年來始終強調，台灣議題不會與中國議程掛勾，這符合美國對台灣長期的政策，在野黨不必在此時還給政府扯後腿。

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