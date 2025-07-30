顧立雄訪美取消 專家：川普重美中關係 不願台海生變

外媒報導，美國總統川普在與中共國家主席習近平舉行高峰會前，勸阻賴總統過境紐約並推遲國防部長顧立雄原定六月訪美的計畫。軍事專家解讀，當時國際及印太戰略焦點在以伊衝突和中共雙航艦軍演，美方應是不希望出現其他變數。

針對外媒指美方拒絕讓總統賴清德過境紐約。大陸國台辦、外交部、國防部三部門昨均做出回應，稱堅決反對賴清德以任何理由、任何形式「過境竄美」，要求美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，「慎之又慎」處理台灣問題。

針對華盛頓郵報與金融時報報導，在美國總統川普可能與習近平舉行峰會前，華府勸阻賴清德總統原訂八月初過境美國，同時推遲顧立雄與五角大廈高層原定六月舉行的會晤等。

淡江戰略所所長李大中觀察，川普的國安和經貿團隊對他高度服從，以川普的優先目標為依歸。川普當下最關切的核心議題是關稅和貿易，這也是他處理和思考美中關係的大方向重點。

李大中指出，川普希望達成一份美中之間的重大協議，因此川普的態度轉變，無論外界解讀是虛張聲勢、討價還價，都是川普尋求此一結果的過程。他認為，固然美中最終達成的協議一定互有讓步與妥協，川普也一定會將最後結果解讀為對美國非常好的交易，從而將功勞歸於自己。

李大中提醒，川普主導美國政府大小決策的現實，是我方必須非常留意的地方。

淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，若回顧六月的時空背景，當時國際戰略上的大事，一方面以色列突襲伊朗核設施引爆以伊衝突；其次是中共海軍遼寧號、山東號等兩艘航艦東出第二島鏈進行遠航演訓。他認為，美國政軍界當時必然關注中東情勢發展，不希望台海等區域再發生事端，使局勢出現新的不可控因素；同時當時日本等周邊國家均關注中共雙航艦的動向。由此看來，台美雙方推遲顧立雄的訪美行程與會晤，應會是合理的安排。