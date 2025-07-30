顧立雄6月訪美行程遭推遲？專家 : 美方應是不希望出現其他變數

外媒報導，美國總統川普在與中共國家主席習近平舉行高峰會前，勸阻賴總統過境紐約並推遲國防部長顧立雄原定6月訪美的計畫。國防部對此表示沒有評論。軍事專家解讀，當時國際及印太戰略焦點在以伊衝突和中共雙航艦軍演，美方應是不希望出現其他變數。

華盛頓郵報與金融時報報導，美國總統川普可能於秋季與習近平舉行峰會前，華府已對北京採取較為溫和的立場。相關舉措包括：勸阻賴清德總統原訂8月初過境美國，同時推遲國防部長顧立雄與五角大廈高層原定6月舉行的會晤等。

對於美方推遲顧立雄訪美及會晤行程的說法，國防部表示，對於相關話題沒有評論。

淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，依照外媒所述，若回顧6月的時空背景，當時美國根本沒考慮「川習會」，當時國際戰略上的大事，一方面以色列突襲伊朗核設施引爆以伊衝突；其次是中共海軍遼寧號、山東號等兩艘航艦東出第二島鏈進行遠航演訓。

他認為，以當時美國政軍界的焦點，必然關注中東情勢發展，不希望台海等區域再發生事端，使局勢出現新的不可控因素；同時當時日本等周邊國家均關注中共雙航艦的動向，我方更關心共軍是否趁航艦回航之際「快閃式」發動「聯合利劍」等級的針對性軍演。由此看來，台美雙方推遲顧立雄的訪美行程與會晤，應會是合理的安排。

林穎佑解讀，顧立雄如果6月訪美，能聚焦的議題恐怕仍是關切交貨延宕的軍購品項；其次應該會討論當時尚未登場的漢光實兵演習相關細節，不過如今行程推遲，就必須再後看後續發展。