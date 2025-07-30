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外媒指美國拒賴總統過境紐約 陸外交部：謀獨挑釁行徑不可能得逞

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
總統賴清德。歐新社
總統賴清德。歐新社

外媒指由於過境紐約的計畫遭到美方拒絕，總統賴清德推遲前往與台灣有邦交的巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯。大陸外交部發言人郭嘉昆30日表示，賴清德謀「獨」挑釁的行徑絕不可能得逞，也不可能動搖國際社會堅持一個中國原則的牢固格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

財聯社報導，郭嘉昆再次強調，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。

郭嘉昆指出，賴清德當局謀「獨」挑釁的行徑絕不可能得逞，也不可能動搖國際社會堅持一個中國原則的牢固格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

他稱，大陸也希望所謂台「邦交國」不要反覆被「台獨」勢力操縱利用，而是要認清形勢，迷途知返，早日作出符合歷史潮流和本國人民長遠利益的正確決斷。

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格局 美國 賴清德 外交部 台美關係 美中關係

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