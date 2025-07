賴總統過境美國疑遭美方拒絕 學者：不如學學李登輝的骨氣

賴清德總統傳本欲在出訪我國中南美洲友邦時,過境美國紐約,遭美方拒絕。清華大學兼任助理教授何志勇今日表示,賴清德錯失歷史高度,不如學學前總統李登輝有骨氣。1994年李登輝進行外交訪問過境夏威夷,遭美方禁止入境,接見時任美國在台協會(AIT)理事主席白樂崎時冷嘲熱諷,引起美國國會注意,促成日後放寬中華民國元首過境美國政策。

賴清德過境美國生變。何志勇說,中華民國總統出訪過境美國,始終受到美方「一中政策」的嚴格限制。即便美國已與我國斷交,仍允許我國元首以「私人身分」過境,並堅守三項紅線:「不得進入華府、不公開行程、不與美方高層正式會晤」。因此,總統行程往往安排在紐約、洛杉磯等城市,與美國國會議員的互動也多為閉門會談或電話致意,極少公開露面。

何志勇表示,「過境外交」並非從中美斷交後就存在,而是靠抗議掙來的。1994年,李登輝進行外交訪問過境夏威夷,美方不發簽證、禁止入境、不准過夜。他憤而拒下機,身穿睡衣與拖鞋在機艙內接見時任AIT理事主席白樂崎,並冷諷「別靠門口太近,免得踩到美國國土。」(I can’t get too close to the door of the plane⋯⋯I might slip and enter America.)

何志勇說,李登輝這一舉動引發美國國會議員批評美國行政部門,促成日後放寬中華民國元首過境美國政策。1997年,李登輝再度過境夏威夷,停留兩日,拜會張學良,成功建立了過境外交的先例。

何志勇指出,前總統蔡英文任內,雖在紐約與跨黨派參議員進行早餐會談,也於雷根圖書館與時任眾院議長麥卡錫見面,但過程全數未公開,突顯美方對台政策的堅持從未鬆動。反觀賴清德,2023年過境夏威夷前往中美洲,雖至珍珠港致敬美軍,卻隻字未提太平洋戰爭爆發促成中美同盟抗日,只大談南島語系,自我忽略中華民國在二戰歷史制高點的角色,而言不及義。若真要談南島,不如飛一趟美屬薩摩亞,去跟巨石強森對話,還比較有脈絡。

何志勇提到,「金融時報」披露川普不願讓賴清德過境紐約,無異於戳破民進黨口中「台美關係史上最好」的神話。眼下正值美中關稅談判,美方對台不過是權宜,利益天秤早已傾向北京。賴清德上任後不斷操作兩岸對立,早被美方視為「麻煩製造者」,而且從諸多事件包括新兩國論、恢復核電,以及這次拒絕過境美國等等的美方態度來看,坐實了賴清德執政台美已「斷線」。

何志勇表示,賴政府在台美關稅談判還未正式啟動就先主動讓利、提出零關稅,半導體產業也配合美方要求出走,換來的不是美方尊重,而是輕視。連教宗方濟各的喪禮,友邦梵蒂岡都未邀賴清德出席。若連歐洲唯一邦交都不再挺台,中華民國在國際社會的合法地位將更加邊緣化。

何志勇認為,過境不是目的,鞏固邦交、展現國格才是。若總統因過境未果便怯於走出去,國際社會與堅守中華民國的友邦,還憑什麼相信台灣的韌性與責任?與其空談「團結十講」、自我感動,賴清德不如學學李登輝,至少,那時的中華民國總統還有骨氣。