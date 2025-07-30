川普拒絕賴過境？ 學者：美國利益考量

「美國總統川普因為美中關稅談判之故拒絕總統賴清德過境，但若未來美國要對抗中國的話，也可能改為同意！」學者曾偉峯受訪時直言，美國這次的拒絕，還不能說是「出賣台灣」；學者邱師儀受訪時也說，川普目前的優先考量是烏俄、以哈衝突與中國關稅，台灣議題非最優先，且在不重視過境的象徵意義下，拒絕也很合理。

過境罕見傳遭拒絕

賴總統原定於8 月訪問我國友邦貝里斯、巴拉圭、瓜地馬拉，並在途中於休士頓、達拉斯或紐約過境，但金融時報報導，川普考量不想影響與習近平即將的會面，因此取消了賴在紐約的過境計畫。眾議院前議長裴洛西甚至在臉書貼文上表示：這是一個危險的訊號，代表美國在面對台灣議題上，可以被中方霸凌到噤聲。

總統府雖對外表示，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，總統近期暫無海外訪問之安排。但之前巴拉圭政府透露賴總統將會出訪，且美方也罕見傳出可能拒絕我國總統過境的新聞，賴總統之前出訪曾過境夏威夷，相關新聞都引發輿論關注。

台灣議題非優先

對此，東海大學政治系教授邱師儀受訪時分析說，川普上任至今，在台灣議題上，除了貿易、晶片與要台灣提高國防預算之外，幾乎沒有聽過川普針對台灣民主與保衛台海表態過。事實上，從去年七月開始，川普被包括福斯電視台問起是否會在共軍攻打台灣時派兵介入，川普都拒絕回應。

「川普上任一開始在地緣政治的拆彈任務上，第一是烏俄戰爭、第二是中東的以哈與以伊衝突。」邱師儀指出，台灣議題的順位是擺到很後面的。整體看起來，台灣之於華府的重要性就是晶片，而中國之於華府的重要性就是關稅。台灣與中國之間的衝突似乎不出現川普的雷達上，但台灣關係法、六項保證、一中政策等議題不可能不管，原則上就是交給國務院去處理。

邱師儀強調，在整體脈絡之下，華府不希望賴總統在這段期間過境美國，壞了美中領袖之間即將碰面的計畫，也是非常合理的事情。尤其賴在美國的過境涉及到的，是川普最不在乎的象徵性意義，而且是對中華民國台灣所具有的象徵意義，而不是對美國所具有象徵意義。

符合利益可過境？

政大國關中心副研究員曾偉峯受訪時則表示，川普總統的行事風格向來是美國利益優先，如果拒絕賴總統過境的消息屬實的話，其實也只是此原則的再次展現。他強調，美中近來將進行關稅談判，關稅豁免也將再延長90天，且前眾議院議長裴洛西的發文觀察，應該就是顯示川普認為，賴總統出訪「目前對美國不利」。

但曾偉峯指出，美國之後也可能同意賴總統過境，畢竟川普就是利益至上，這個原則並非針對賴總統或是台灣，他覺得距離「出賣台灣」還有不少距離，但倘若之後美國要打中國，川普就有可能同意賴總統過境，這也符合美國在國際政治上，以利益優先的綜合政策方向。

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