傳美拒賴清德過境 凌濤提三大疑點：共諜案查了沒？

外媒指美方拒絕讓總統賴清德過境紐約。美國國務院今重申，台灣總統等高階官員過境美國，符合美方長期政策與慣例，不過賴清德並未宣布出訪計畫。國民黨智庫副執行長凌濤提出三大疑點，質疑國安團隊把自己推向變數及風口浪尖，是不智之舉。

凌濤指出，美國國務院上月針對賴總統將過境美國本土時回應，賴總統過境符合慣例與長期政策，會考量安全、舒適、便利與尊嚴原則，並指出國務卿盧比歐與大陸外長王毅進行雙邊會談時，王毅並未關切相關狀況。

凌濤表示，代表我國總統府及外交部稱未有出訪計畫是遮掩的推託之詞，沒有向人民說出真話。外傳過境紐約生變是北京出手後華府拒絕、隨即台灣決定取消出訪。其中就有三大疑點仍待釐清。

首先，凌濤說，北京對於台灣元首出訪計畫，哪次不抗議、何時不阻攔？過去馬英九、蔡英文依然順利安排多次過境美國，因此美國態度才是關鍵，國務院的發言可知，北京力道並未特別增加，更可能華府的事務層級的綠燈是被政治層峰給否決。

其次，凌濤說，我國國安外交團隊天真以為台灣的外交角色，在大國博弈之間仍舉足輕重，沒有意識到全球關稅貿易以來，現實主義已回主流，自由主義或建構主義重要性正在下降。正值美中於斯德哥爾摩關鍵談判，除了美財政部長貝森特表示很好，川習今年將會面，對台灣出訪計畫自然不是最佳時機，「跟川習會對做」，我國國安團隊還想把自己推向變數及風口浪尖，是不智之舉。

最後，凌濤也問，共諜案查了沒？副總統蕭美琴捷克跟監案查了嗎？從國安會秘書長吳釗燮任內斷交多國、馬紹爾總統淋雨、無視永固邦誼出訪說停就停，不顧友邦感受及禮貌，未有妥適規畫就揭露過境紐約，這是我國尋常的國安外交體系嗎？上次副元首行程遭洩漏，這次元首行程曝光，問題出在哪裡？

凌濤表示，「疑神疑鬼」在國安情報體系不得不然，而且要抓出共諜，以保國安。但主導國家大政的人動輒喊第五縱隊，裂解社會國人，真正嫌疑的共諜卻輕輕放過，什麼道理？