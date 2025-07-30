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傳拒絕賴清德過境紐約 美國務院：台灣沒宣布任何出訪計畫

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。路透
美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。路透

有外國媒體報導指出，賴清德總統原預計8月出訪過境美國紐約，但遭到川普政府拒絕，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）29日表示，台灣沒有宣布任何賴清德總統的出訪計畫，所以沒有任何計畫被取消。

國務院29日舉行記者會。針對有媒體詢問賴清德總統出訪過境美國的行程遭到延期，華府或國務院是否在其中扮演角色？布魯斯指表示，台灣政府並沒有宣布任何賴清德總統出訪的計畫，指這基本上是一個假設性的問題。

布魯斯說，她知道新聞上有很多報導，目前有很多疑問和臆測，但她說這目前都是假設性的；台灣沒有宣布任何賴總統出訪的計畫，所以也沒有任何計畫被取消。

布魯斯重申說，任何台灣的高層官員過境，包括總統在內，都符合美國過去長期的政策和做法，這並沒有改變。

布魯斯也重申美國的對台立場，指美國對長久以來的「一中政策」的支持保持不變，並以台灣關係法、三個公報和六項保證為指引；美國堅定維持台海的和平與穩定。

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