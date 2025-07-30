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美方回應賴總統過境報導：未宣布就無取消問題

中央社／ 華盛頓29日專電

媒體報導川普政府因中國抗議而拒讓總統賴清德過境紐約，美國國務院今天對此重申台灣總統等高階官員過境美國完全符合美方長期政策，賴總統沒有宣布出訪計畫，因此沒有行程取消的問題。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）下午在例行記者會回應「賴總統延後出訪是否與美方有關」時表示，台灣並未宣布賴總統的任何出訪計畫，所以基本上這是個假設性的問題。

布魯斯說：「我知道媒體已有報導，也引發很多提問與推測。但我可以說，就目前而言，這仍是個假設性情況。」她重申，台灣總統等高層官員過境美國，完全符合美國長期以來的政策與慣例，這點沒有改變。

她說，美國仍然堅守長期以來的一個中國政策，這項政策受台灣關係法、美中三個聯合公報與對台灣的六項保證指引。

總統府發言人郭雅慧28日說，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，總統近期暫無海外訪問的安排。

金融時報（Financial Times）昨天引述未具名消息人士表示，川普政府拒讓總統賴清德過境紐約。報導並說，賴政府得知這項消息後，取消出訪行程。這個消息引發若干國會議員關切。眾議院前任議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天在臉書發文說，如果報導屬實，等於釋出危險信號，即美國可能會因北京脅迫，而對台灣問題保持沉默。

裴洛西屬民主黨籍，長年力挺台灣，但在許多其他議題上，立場與美國總統川普相左。

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