賴總統過境議題 美財長：與美中貿易會談無關

英國金融時報（Financial Times）昨天報導，川普政府因中國抗議而拒讓總統賴清德過境紐約。美國財政部長貝森特今天接受CNBC專訪表示，台灣總統的行程與美中貿易會談無關。

美、中官員今天結束在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）為期2天會談，試圖解決經濟衝突和避免貿易戰升溫。美中代表團分別由美國財長貝森特（Scott Bessent）和中國國務院副總理何立峰領軍。

貝森特會後接受美國財經媒體CNBC專訪，被問及金融時報報導台灣總統被美國拒絕過境紐約，這樣做是否為了有助於和中國達成貿易協議？貝森特回應表示，「我們非常謹慎將貿易與國家安全分開處理，所以台灣總統的行程與我們的會談沒有關聯。」

針對金融時報報導，美國國務院昨天表示，台灣未宣布賴總統將要出訪，美方不會評論假設性問題；台灣總統過境與美國長期政策一致，這點沒有改變。

總統府發言人郭雅慧也說，考量近日南部風災的災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問的安排。