外交部：賴總統暫無海外訪問安排 沒有所謂延期、取消

外媒報導美國總統川普拒絕讓賴清德總統過境紐約。外交部發言人蕭光偉昨說，賴總統近期暫無海外訪問的安排，更沒有所謂延期、取消，或者美方不同意過境的情形。美國國務院和美國在台協會（ＡＩＴ）均稱，台灣總統過境與美國長期政策一致。

一名ＡＩＴ發言人答覆本報詢問指出，台灣並未宣布賴總統出訪計畫，無從評論假設性問題；他重申美國政策不變，接待包含總統在內的台灣高層官員過境美國，完全符合美國長期的政策與作法。

中央社報導，一名美國國務院發言人說，美國仍恪守長期以來的「一個中國」政策，這項政策以台灣關係法、美中三聯合公報及六項保證為依歸；且美國致力維護台海和平穩定。

對於二○二二年訪問台灣的聯邦眾議院前議長裴洛西稱這是危險訊號，代表美國在台灣議題上，可以被霸凌到噤聲，蕭光偉表示，台灣做任何事都會遭受中國的抗議和打壓，中國政府要思考在區域作為負責任大國，應維持區域和平穩定，而非在台海等處不時升高危險緊張；對於北京的抗議，我方都要反駁、反制。

被問到賴出訪訊息最初是由巴拉圭總統潘尼亞披露，蕭光偉表示，台巴邦誼篤睦，潘尼亞日前應邀訪台時曾當面邀請賴總統擇期訪問巴拉圭，雙邊一直在討論；目前我國內有風災救援和對美談判等重要事件，並沒有規畫賴總統出訪行程，將持續和友邦聯繫，找出適合時間安排總統出訪。