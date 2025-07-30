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陸外交部：堅決反對美台官方往來
針對英國金融時報指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約，中國大陸外交部發言人郭嘉昆昨日回應稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，希望美方慎之又慎處理台灣問題。
大陸外交部昨日例行記者會上，彭博社記者提問：「據金融時報及彭博社報導，台灣『總統』賴清德將無法在訪問南美途中過境美國，顯然是過境紐約的計畫遭到了川普政府拒絕。中方是否曾就此與美方溝通？要求美國政府拒絕賴清德過境紐約以及美國？」郭嘉昆指出，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台灣地區領導人」以任何名義、任何理由「竄美」。這一立場是一貫、明確、堅定的。希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。
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