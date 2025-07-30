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藍委質疑：無法踏上美國本土 台美外交重大警訊

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰李成蔭林銘翰蔡晉宇／台北報導

外媒報導指美國總統川普拒讓賴清德總統過境紐約，在野一片質疑聲浪。藍營立委直指，無法踏上美國本土，這是台美外交重大警訊；綠營立委認為總統出訪不是小事，美方態度、看法都該顧慮。民眾黨則表示，是否國安外交團隊事前資訊掌握不足、聯繫溝通沒做好，要深切檢討。

國民黨立委院團書記長王鴻薇說，賴總統原要出訪友邦，只因美國不讓過境取消，外交上對邦交國非常不禮貌，也對元首外交很不利，總統府應該要說清楚，衡量利弊得失，勿以南部災情為由倉促取消。

民眾黨團總召黃國昌認為，賴總統出訪代表國家尊嚴，此次前往友邦出現這麼大的變化，是否出現事前資訊掌握不足、相關聯繫溝通沒做好，團隊可能都要深切檢討。

民進黨立委鍾佳濱指出，現在最重要是對美關稅談判，賴總統出訪與美方安排有沒有關聯，值得觀察；總統出訪不是小事，有一定目標要達成，根據過去慣例會過境美國，包括美方態度、看法都該顧慮。

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