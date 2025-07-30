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美否決賴過境紐約 美官員：美對中採韜光養晦策略

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

金融時報廿九日報導，中國大陸向華府表明反對賴清德總統擬於前往中美洲途中過境紐約後，美國川普政府已拒絕同意賴清德過境紐約。

賴清德總統原本計畫八月過境美國，前往與台灣有邦交的巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯。但三位知情人士表示，美方已通知賴清德，他無法在前往中美洲途中過境紐約。

針對媒體詢及總統出訪事宜，總統府發言人表示，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問之安排。但知情人士指出，賴清德是在得知美方不允許其過境紐約後，才決定取消出訪行程。

白宮的決定將加深華府挺台人士的憂慮，認為川普在力推與中國大陸國家主席習近平舉行峰會之際，對中立場趨於軟化。

知情人士透露，賴清德曾聯繫美國保守派智庫「傳統基金會」，希望該機構在他過境紐約期間邀請他出席一場活動。此外，他也計畫在此行中造訪德州達拉斯。外界目前仍不清楚，美方是否僅拒絕其停留紐約，或是完全不允許其過境美國。

一位美國高級官員表示，雙方正「積極尋求解決方案」，並強調目前尚無任何行程被取消。

多位知情人士指出，川普政府試圖避免破壞美中貿易談判。美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰，已於廿八日在瑞典斯德哥爾摩展開第三輪協商。

除了擔心影響峰會進展，一些官員指出，美方在對中有必要採取「韜光養晦」策略。這句出自已故中國領導人鄧小平的說法，如今被引用來說明，中國在稀土領域建立起對美國的戰略優勢，限制了華府對北京採取強硬行動的空間。

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