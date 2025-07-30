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美中關係回溫前過境…賴總統出訪時點尷尬 延後恐更難安排

外媒：美拒賴總統過境紐約

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者謝守真／綜合報導

台灣總統府宣布，賴清德總統近期暫無海外訪問安排，但路透、英國金融時報（FT）及彭博資訊都引述知情人士指出，在中國大陸提出抗議後，美國川普政府已明確拒絕賴總統過境紐約前往中美洲行程的申請，擔心可能拖累與大陸貿易會談，危及潛在的「川習會」。

外交部昨（29）日表示，總統近期無海外訪問安排，也無所謂延期、取消、美方不同意情形。

大陸外交部昨日回應指出，中方堅決反對任何形式美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由「竄美」。希望美方慎之又慎處理台灣問題。

路透29日率先披露，賴總統的中美友邦訪問行程將延後到至少今年稍晚，原因包括台灣政府必須因應南部風災、美國正分別和台灣與大陸進行貿易談判。

賴總統曾傳出計劃8月造訪巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯等友邦，並考慮過境紐約和達拉斯，這項行程從未被證實，但消息人士說，相關部會已討論這個行程。

FT報導，賴總統曾接洽保守派智庫傳統基金會，接待他在紐約的一場活動，並計劃造訪達拉斯，但在大陸抗議後，川普政府已拒絕賴總統過境紐約申請，使賴總統決定暫緩出訪行程。目前還不清楚美國是只拒絕過境紐約申請或完全不能過境美國。FT引述資深美國官員表示，台美雙方正在「合作補救局勢」，也沒有行程被取消。

彭博披露，賴總統原本有意8月4日過境紐約，8月14日在達拉斯停留，卻因台灣當局始終等不到美國政府開綠燈，只好暫緩行程。

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