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美拒賴清德過境？戴錫欽分析川普盤算：跟美中談判有關

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議長戴錫欽今接受資深媒體人黃光芹「中午來開匯」專訪。圖／引用自直播
北市議長戴錫欽今接受資深媒體人黃光芹「中午來開匯」專訪。圖／引用自直播

賴清德總統原8月訪巴拉圭等國並將過境美國，不過總統府昨稱考量南部風災、與美關稅等，總統近期暫無海外訪問之安排。北市議長、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽今說，賴總統取消出訪一定是跟「美中談判」有關。

戴錫欽今接受資深媒體人黃光芹專訪，對於賴總統傳出因美拒過境美國取消出訪一事認為，賴清德總統這次不出訪，一定是跟「美中談判」有關係，因中國是川普接下來關稅談判的對象，川普希望跟大陸國家主席習近平見面，「川習會」正緊鑼密鼓安排，當然不希望台灣是「川習會」變數。

戴也分析，總統出訪是何等大事怎會「喊卡就喊卡」，美還放話媒體稱不讓賴過境紐約，這是令人「匪夷所思」，尤其民進黨不是標榜與美有史以來關係最好？所以這是非常不尋常的訊息。

對於總統府稱無出訪的理由，戴錫欽說，風災之前就有了，南部災情也一直沒有處理好，民進黨並沒有展現對災民熱切的關心；還有關稅本來也都未定，這是726投票之前就存在的兩件事，不過現在總統府用這兩個理由很牽強，不過他認為總統府也只能這樣講，因為沒有更好的說詞。

戴錫欽說，賴總統現暫不出訪也好，就是好好救災、關稅經濟處理好，這才是大家最想看到的。不過戴也提醒，民進黨政府絕對要謹慎對待，因川普是現實主義的人，烏克蘭怎麼被他賣？拿到礦產之後，可能就跟俄羅斯總統普亭要東西，對川普來說，最重要的是中國市場。

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