聽新聞
0:00 / 0:00

7月迄今農損已逾42億元 楊柳颱風致釋迦、香蕉等農損逾3.8億元

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重，釋迦、香蕉等農作物均為重災戶。圖／聯合報系資料照片
楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重，釋迦、香蕉等農作物均為重災戶。圖／聯合報系資料照片

農業部持續更新楊柳颱風造成的農業災情，據農業部彙整各直轄市、縣市政府最新查報資料統計，農業產物及民間設施估計損失計4億3058萬元，7月以來各次颱風及豪雨造成的災損已逾42億。

縣市受損情形，以台東縣損失3億1599萬元、嘉義縣損失2875萬元、南投縣損失2556萬元、台中市損失2486萬元，以及屏東縣損失2273萬元較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額3億8448萬元，農作物被害面積3509公頃，損害程度29％，換算無收穫面積1005公頃，受損作物主要為番荔枝（釋迦），被害面積2222公頃，損害程度25％，換算無收穫面積555公頃，損失金額1億9935萬元，其次為香蕉、其他柑桔（肚臍橙及晚崙西亞）、梨及薑等。

畜產損失估計損失金額30萬元，受損畜禽主要為雞2950隻；漁產損失估計損失金額2907萬元，受損漁產主要為牡蠣；民間設施損失估計損失金額1673萬元，包含水平棚架網室、塑膠布溫網室、畜禽舍、漁船等毀損。

累計7月以來各次颱風及豪雨災損高達42億1989萬，其中以台南市14億7002萬為多，其餘依序為嘉義縣7億9040萬、雲林縣5億3626萬、台東縣3億4485萬等。

災損 農業部 楊柳颱風

延伸閱讀

南三段山難 8歲童打112求救 阿公、山友不治

台南頂山廢棄校區屋頂吹落 南市教育局：今日拆除完成

「讓農民不孤單」 卓榮泰赴台東關切颱風農損：救助從寬從速　

不敵楊柳颱風！福壽山農場蘋果王「駕崩了」 太子將於今年冬季登場

相關新聞

7月迄今農損已逾42億元 楊柳颱風致釋迦、香蕉等農損逾3.8億元

農業部持續更新楊柳颱風造成的農業災情，據農業部彙整各直轄市、縣市政府最新查報資料統計，農業產物及民間設施估計損失計4億3...

視察台東農損 卓揆：政府從寬認定農損、全力幫助農友

關心楊柳颱風對台東災情，行政院長卓榮泰16日前往臺東縣卑南鄉視察大目釋迦與香蕉等作物農損，並赴臺東市視察農業設施損壞情形...

台南頂山廢棄校區屋頂吹落 南市教育局：今日拆除完成

已於97年停辦廢棄的後港國小頂山校區屋頂，因連續二次颱風受損吹落一事，南市教育局表示，七月份丹娜絲颱風及豪雨後，已啟動屋頂拆除與安全維護作業…

「讓農民不孤單」 卓榮泰赴台東關切颱風農損：救助從寬從速　

行政院長卓榮泰今天到台東關心農業災損，指示農損從寬認定，免勘項目有必要可再調整，過程中讓農民感到不孤單；農業部則提出現金...

環境部成立災後復原南部辦公室 協助地方政府

「環境部災後復原南部辦公室」今天成立，借嘉義縣環保局一樓空間辦公，作為災後理境復原指揮與協調樞紐，聯繫、調度並協助地方政...

將啟動全台電纜地下化先期評估 行政院指不適宜處將強化迎風面韌性

颱風來襲常造成電力受損，行政院長卓榮泰今天表示，將啟動全國電纜地下化先期評估。政院人士補充指出，啟動評估後，適合的地區會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。