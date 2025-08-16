聽新聞
7月迄今農損已逾42億元 楊柳颱風致釋迦、香蕉等農損逾3.8億元
農業部持續更新楊柳颱風造成的農業災情，據農業部彙整各直轄市、縣市政府最新查報資料統計，農業產物及民間設施估計損失計4億3058萬元，7月以來各次颱風及豪雨造成的災損已逾42億。
縣市受損情形，以台東縣損失3億1599萬元、嘉義縣損失2875萬元、南投縣損失2556萬元、台中市損失2486萬元，以及屏東縣損失2273萬元較為嚴重。
農產損失部分，估計損失金額3億8448萬元，農作物被害面積3509公頃，損害程度29％，換算無收穫面積1005公頃，受損作物主要為番荔枝（釋迦），被害面積2222公頃，損害程度25％，換算無收穫面積555公頃，損失金額1億9935萬元，其次為香蕉、其他柑桔（肚臍橙及晚崙西亞）、梨及薑等。
畜產損失估計損失金額30萬元，受損畜禽主要為雞2950隻；漁產損失估計損失金額2907萬元，受損漁產主要為牡蠣；民間設施損失估計損失金額1673萬元，包含水平棚架網室、塑膠布溫網室、畜禽舍、漁船等毀損。
累計7月以來各次颱風及豪雨災損高達42億1989萬，其中以台南市14億7002萬為多，其餘依序為嘉義縣7億9040萬、雲林縣5億3626萬、台東縣3億4485萬等。
