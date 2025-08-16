視察台東農損 卓揆：政府從寬認定農損、全力幫助農友

關心楊柳颱風對台東災情，行政院長卓榮泰16日前往臺東縣卑南鄉視察大目釋迦與香蕉等作物農損，並赴臺東市視察農業設施損壞情形。

卓榮泰表示，賴清德總統高度關切此次災情，要求行政團隊全力協助地方完成災後重建工作。而15日立法院已三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，條文說明欄再納入臺東、花蓮、苗栗等縣市；另考量楊柳颱風對臺東災損影響，因此立法院在附帶決議中，亦將此次災後各項重建與復原工作，準用及納入該特別條例之中。卓榮泰強調，農業部對於災害救助都會從寬認定，不會有時間斷點，將用最大力量幫助所有農友，讓人民有感。

卓榮泰抵達卑南鄉大目釋迦果園、香蕉園，首先聽取農業部農糧署東區分署分署長林美華說明災損及災後復耕支持措施。

卓榮泰表示，此行是為瞭解楊柳颱風直衝臺東所造成的影響，也盼傾聽當地農友需求，讓政府更即時、更全面性規劃相關支持方案。卓榮泰指出，目前楊柳颱風所致農損已達4.2億元，未來恐再增加，感謝立法院昨日三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，並將政院原提出560億元經費上限，提高至600億元。政府會善加運用相關經費，逐年逐步加強清淤、疏濬工作。

卓榮泰也肯定農業部迅速掌握地方農損狀況，主動公告除稻米另有農業保險機制辦理之外，其他農產品全品項辦理農業天然災害現金救助申請及低利貸款，其中臺東縣釋迦、香蕉、番石榴、文旦柚得免現勘。另考量極端氣候致災害頻繁，卓榮泰也請農業部視實際狀況重新評估是否調整免現勘標準。

此外，除丹娜絲颱風及0728豪雨之外，包括此次楊柳颱風所致損害，農業部對於災害救助都會從寬認定，不會有時間斷點，這是政府應該做、必須做的事情，盼在後續復原過程中，不讓農友感到孤單、心血白費。

卓榮泰進一步說，農業部也啟動「災後復原輔導服務團」，協助農友田間復耕，提供病蟲害防治用藥指導及協助農業設施重建，並推廣有機植栽，同時研議提供釋迦防風鐵條支柱等專案補助。另目前農業保險制度相當完善、迅速到位，提供1年天然災害貸款免息，並提高貸款額度、延長貸款期限及本金寬緩期限，讓農友在風災過後不用煩惱必須立即還款問題，擁有更多餘力在整地、復耕及復建上。

卓榮泰提到，此次楊柳颱風雖快速過境，卻仍造成全國31萬戶、臺東4萬餘戶停電，而先前丹娜絲颱風及0728豪雨亦分別造成全國約100萬戶及6萬戶停電。

卓榮泰說，政府先前在蘭嶼推動電纜地下化工程，已減緩蘭嶼電力受颱風之衝擊，因此他已請經濟部、台電公司針對全國電纜地下化進行先期規劃、評估，除易淹水、地層下陷等地區之外，針對地質條件適合且具急迫性之地區採分年逐步方式進行，減少風災對電力設施的損壞，降低災後停電的不便，台電員工也不須冒著風雨危險攀爬電線桿搶修。

卓院長強調，或許相關工程須耗費數年才能完成，但一天不開始，就永遠無法滿足人民的期待。中央將與地方保持積極樂觀態度，全力為國人打造更合適的安居環境。

卓榮泰也感謝在場莊瑞雄、陳瑩及黃建賓立委在立法院對行政院提供建言，為行政、立法兩院合作建立良好溝通管道，讓行政院得以推動相關政策，具體落實在每一塊土地及人民身上。

結束卑南鄉勘災行程後，卓榮泰前往臺東市山漾蔬果運銷合作社，並在運銷合作社王勇超理事主席陪同下，視察冷鏈集貨包裝場鐵門、室外壓縮機等設備受損情況。

卓榮泰表示，農業產銷合作社經營良善，協助農友及農業部推動國家農產政策。此次楊柳颱風造成的災況，他已請農業部進行瞭解，並儘速協助該合作社恢復正常運作，如損害情形較嚴重，超過目前現有補助，也會以專案方式予以協助，並請立法委員多支持。

卓院長強調，我們無法與大自然對抗，但事後救災復原工作，必須中央與地方充分合作，感謝地方政府在第一線高效配合，讓農友感受政府救災復原迅速，符合所需。同時他也要求農業部做好溝通橋梁工作，讓農民有感、讓人民有感，達到「速度有感、程度有感、內容有感」目標，這才是政府應做的工作。

農業部指出，本次楊柳颱風影響臺東縣農損面積約2,794公頃，受損作物包含大目釋迦、鳳梨釋迦、文旦柚、香蕉及番石榴等，造成嚴重落果、裂果、植株倒伏、葉面破損及果實擦傷。同時，負責契作收購與行銷臺東地區水果的「山漾蔬果運銷合作社」，也因颱風導致冷鏈集貨包裝場屋頂、鐵門、天花板受損，出現內部淹水情形。

農業部表示，為協助農民復建與減輕農民負擔，農業部已提出災後復耕支持措施，包含現金救助及低利貸款救助公告、設施重建補助專案、農業保險理賠、資材補助方案，以及技術輔導服務等。

其中關於設施重建補助專案部分，除適用「丹娜絲颱風及0708豪雨補助專案」，針對損壞溫網室予以專案重建輔導外，亦提供受損修繕專案，協助修繕更新部分結構零件或構件，以設施造價1/3為補助上限。此外，在技術輔導服務方面，將啟動「災後復原輔導服務團」，協助農友田間復耕，並提供專業的病蟲害防治用藥指導及協助農業設施重建。