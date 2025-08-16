快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

聽新聞
0:00 / 0:00

「讓農民不孤單」 卓榮泰赴台東關切颱風農損：救助從寬從速　

中央社／ 台東縣16日電
行政院長卓榮泰（左）16日南下台東關心當地農業災損，在農業部長陳駿季（左2）等人陪同下實地前往香蕉園了解受災情況，聽取農民心聲。中央社
行政院長卓榮泰（左）16日南下台東關心當地農業災損，在農業部長陳駿季（左2）等人陪同下實地前往香蕉園了解受災情況，聽取農民心聲。中央社

行政院長卓榮泰今天到台東關心農業災損，指示農損從寬認定，免勘項目有必要可再調整，過程中讓農民感到不孤單；農業部則提出現金救助、專案補助和金融支持3模式幫助農民。

卓榮泰今天在民進黨籍立委陳瑩、莊瑞雄，國民黨籍立委黃建賓及台東副縣長王志輝、農業部長陳駿季和相關單位陪同下，勘查颱風楊柳對台東造成的農業損害，並實地到釋迦和香蕉園了解受損情況，聽農民的心聲。

農糧署東區分署簡報指出，台東受影響面積約2794公頃，造成新台幣3億490萬元農損，主要受損作物釋迦、香蕉、其他柑桔、薑、文旦柚。

目前正值大目釋迦夏果採收期、鳳梨釋迦修剪或授粉期，文旦柚大果轉色期，香蕉抽穗與果實生長期，番石榴生育及採收期，這些作物受颱風楊柳影響嚴重落果、裂果、植株倒伏、葉面破損及果實擦傷。

簡報表示，農業部已於昨日公告，台東農產業全品項（水稻除外）辦理現金救助及低利貸款，協助農民復建。釋迦、香蕉、番石榴、文旦柚免現勘。

陳駿季說明，關於這次農損，農業部推出3項模式協助農民。首先是天然災害救助（現金救助），但這只占成本的20%，因此又提供設施重建補助專案，有些項目可以達到80%，讓農民儘快復耕。農民也缺很多資金，因此當救助、補助還不夠時，啟動金融支持，這金融支持就是提供1年天然災害貸款免息，並提高額度，過去的專案農貸本金寬緩2年，利息補貼由農業部吸收。

陳駿季表示，希望透過救助、補助、金融支持讓農民第一時間恢復信心。

另長期作物連續災損，在第2次災損時可提高補助金額，減少農民損失，陳駿季表示，因為這不是農民經營不善，是因為天災和極端氣候的關係，這部分已經快修法通過了。

卓榮泰表示，這次颱風災損農業部已啟動「免現勘」機制，加速農損核定與補助程序，但因極端氣候實在太頻繁，因此對於免現勘的標準，可再調整，看看是否還有其他項目沒有必要現勘，依各種受創的程度，要再重新評估，要照事實來做。

卓榮泰表示，從颱風丹娜絲、0728豪雨到這次的颱風楊柳，災害的認定要從寬，救助、補助、保險要迅速到位，縮短中央到地方的距離，希望從這些過程能讓農民感覺到不孤單。

農民 台東 颱風 災損 農業部 鳳梨釋迦

延伸閱讀

院會嗆卓榮泰！盧秀燕強調「為母則強 我不講誰來講」 助游顥挺過823

閣揆卓榮泰赴台東勘災 指會啟動全國電纜地下化評估

黃國昌轟卓榮泰把人民當肉票 「條件綁架」普發一萬預算

盧秀燕爭636億補助被卓榮泰制止 國民黨：怕聽真話？

相關新聞

「讓農民不孤單」 卓榮泰赴台東關切颱風農損：救助從寬從速　

行政院長卓榮泰今天到台東關心農業災損，指示農損從寬認定，免勘項目有必要可再調整，過程中讓農民感到不孤單；農業部則提出現金...

台南頂山廢棄校區屋頂吹落 南市教育局：今日拆除完成

已於97年停辦廢棄的後港國小頂山校區屋頂，因連續二次颱風受損吹落一事，南市教育局表示，七月份丹娜絲颱風及豪雨後，已啟動屋頂拆除與安全維護作業…

環境部成立災後復原南部辦公室 協助地方政府

「環境部災後復原南部辦公室」今天成立，借嘉義縣環保局一樓空間辦公，作為災後理境復原指揮與協調樞紐，聯繫、調度並協助地方政...

將啟動全台電纜地下化先期評估 行政院指不適宜處將強化迎風面韌性

颱風來襲常造成電力受損，行政院長卓榮泰今天表示，將啟動全國電纜地下化先期評估。政院人士補充指出，啟動評估後，適合的地區會...

立委爭取台東災後復原經費 卓揆承諾5大方案協助

楊柳颱風造成台東嚴重災害，總農損金額高達4億元，幾乎佔了全國大部分，行政院長卓榮泰今赴台東勘災，立法委員黃建賓當面爭取台...

不敵楊柳颱風！福壽山農場蘋果王「駕崩了」 太子將於今年冬季登場

福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」3天前不敵楊柳颱風吹襲，在狂風中斷裂後，場方不捨宣布「駕崩了」！結束了它54歲的壽命，農場表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。