「讓農民不孤單」 卓榮泰赴台東關切颱風農損：救助從寬從速　

行政院長卓榮泰今天到台東關心農業災損，指示農損從寬認定，免勘項目有必要可再調整，過程中讓農民感到不孤單；農業部則提出現金救助、專案補助和金融支持3模式幫助農民。

卓榮泰今天在民進黨籍立委陳瑩、莊瑞雄，國民黨籍立委黃建賓及台東副縣長王志輝、農業部長陳駿季和相關單位陪同下，勘查颱風楊柳對台東造成的農業損害，並實地到釋迦和香蕉園了解受損情況，聽農民的心聲。

農糧署東區分署簡報指出，台東受影響面積約2794公頃，造成新台幣3億490萬元農損，主要受損作物釋迦、香蕉、其他柑桔、薑、文旦柚。

目前正值大目釋迦夏果採收期、鳳梨釋迦修剪或授粉期，文旦柚大果轉色期，香蕉抽穗與果實生長期，番石榴生育及採收期，這些作物受颱風楊柳影響嚴重落果、裂果、植株倒伏、葉面破損及果實擦傷。

簡報表示，農業部已於昨日公告，台東農產業全品項（水稻除外）辦理現金救助及低利貸款，協助農民復建。釋迦、香蕉、番石榴、文旦柚免現勘。

陳駿季說明，關於這次農損，農業部推出3項模式協助農民。首先是天然災害救助（現金救助），但這只占成本的20%，因此又提供設施重建補助專案，有些項目可以達到80%，讓農民儘快復耕。農民也缺很多資金，因此當救助、補助還不夠時，啟動金融支持，這金融支持就是提供1年天然災害貸款免息，並提高額度，過去的專案農貸本金寬緩2年，利息補貼由農業部吸收。

陳駿季表示，希望透過救助、補助、金融支持讓農民第一時間恢復信心。

另長期作物連續災損，在第2次災損時可提高補助金額，減少農民損失，陳駿季表示，因為這不是農民經營不善，是因為天災和極端氣候的關係，這部分已經快修法通過了。

卓榮泰表示，這次颱風災損農業部已啟動「免現勘」機制，加速農損核定與補助程序，但因極端氣候實在太頻繁，因此對於免現勘的標準，可再調整，看看是否還有其他項目沒有必要現勘，依各種受創的程度，要再重新評估，要照事實來做。

卓榮泰表示，從颱風丹娜絲、0728豪雨到這次的颱風楊柳，災害的認定要從寬，救助、補助、保險要迅速到位，縮短中央到地方的距離，希望從這些過程能讓農民感覺到不孤單。