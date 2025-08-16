環境部成立災後復原南部辦公室 協助地方政府

快訊

中央社／ 嘉義縣16日電

環境部災後復原南部辦公室」今天成立，借嘉義縣環保局一樓空間辦公，作為災後理境復原指揮與協調樞紐，聯繫、調度並協助地方政府加速災後廢棄物清理及環境復原工作。

環境部長彭啓明今天偕同嘉義縣長翁章梁為災後復原南部辦公室揭牌，辦公室由環境部次長沈志修擔任主任、資源循環署副署長林健三擔副主任，資源循環署及環境管理署派人員進駐，協助嘉義縣、台南市災後復原。

彭啓明接受媒體聯訪表示，風災過後每個星期都會來嘉義，關心光電廠復原、大量廢棄物、石綿瓦的清除，尤其在「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」通後過，透過辦公室的設立，可讓中央與地方密切合作，災後復原預算的執行會更有效率。

彭啓明指出，設置辦公室有3大目標，第1個是加強損壞光電板清運，並觀察放在暫存場的光電板是否影響環境，目前已針對兩家光電業者各開罰新台幣300萬，不排除持續開罰。

第2目標是完成石綿瓦清運，這將會是長期計劃，目前受損屋頂的石綿瓦大約可以在2至3個月內清除，但是發現南部許多民宅受限於產權問題，或是民宅早已無人居住，無法立即汰換石綿瓦，會積極追蹤進度，期望在半年內完成清除。

而第3個目標就是針對廢棄物，嘉義縣環保局與台南市環保局在風災後就立刻協助民眾清運，環境部也會儘速協助清理。

針對光電廠廢棄物堆置，民眾擔憂恐造成環境污染，彭啓明表示，迄今已針對滯洪池進行3次水質檢驗，均無出現重金屬或其他污染情形。光電板本身沒有毒性，為了讓民眾安心，未來將持續監控，但廢棄物堆本身容易積水，有孳生登革熱病媒蚊風險，因此要求縣市政府的環保局提出完整廢棄物清理計劃。

彭啓明強調，透過成立辦公室，可以加強單位聯繫、也能強化稽查輔導量能。環境部已爭取到10多億的災後復原經費，這間辦公室至少會設立半年的時間，直到復原完成。

彭啓明在辦公室揭牌後，前往朴子市東安畜牧場、義竹新庄滯洪池光電廠、鹿草荷苞嶼滯洪池光電廠及位於水上掩埋場，視察石綿、光電板等廢棄物處理情況，才離開嘉義。

台南 災後 辦公室 廢棄物 彭啓明 環境部 環保局

