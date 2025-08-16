台南頂山廢棄校區屋頂吹落 南市教育局：今日拆除完成

快訊

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自台南市政府
照片取自台南市政府

已於97年停辦廢棄的後港國小頂山校區屋頂，因連續二次颱風受損吹落一事，南市教育局表示，七月份丹娜絲颱風及豪雨後，已啟動屋頂拆除與安全維護作業。原訂8月15日進行拆除工程，但遇上楊柳颱風侵襲，導致屋頂尚未拆除前即有掉落情形。所幸丹娜絲颱風後已先採取安全維護措施，未造成任何人員受傷或財產損失。教育局已責成廠商儘速完成拆除作業，預計16日完成，以確保校區使用安全。

後港國小校長吳政諺指出，民國97年起因應頂山分校停辦，頂山校區可用空間由台灣黑面琵鷺保育學會、頂山社區發展協會及頂山社區樂活協會認養使用。該建築物頂層鐵皮屋在七月份受丹娜絲颱風吹襲及豪雨過後，即先啟動部分屋頂拆除與安全維護作業，在楊柳颱風來襲前教育局與學校曾到現場實勘，本次屋頂雖受楊柳颱風吹落，但尚無人員受傷及其他財損，為確保安全，後續將由校方督促廠商儘速完成鐵皮屋拆除作業。

教育局強調，受損屋頂上破損的光電板皆已先行取下，楊柳颱風吹落的鐵皮屋頂並未造成其他損害，鐵皮拆除作業將可順利完成。目前校區安全無虞，未來也將督促學校與認養單位及社區保持密切溝通，針對現有房舍的安全及耐用性進行評估，以做為後續處置的依據。

聚傳媒

台南 教育局 楊柳颱風 丹娜絲颱風

