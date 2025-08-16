將啟動全台電纜地下化先期評估 行政院指不適宜處將強化迎風面韌性

颱風來襲常造成電力受損，行政院長卓榮泰今天表示，將啟動全國電纜地下化先期評估。政院人士補充指出，啟動評估後，適合的地區會分年逐步進行，不適宜處如雲嘉南沿海有地層下陷疑慮的地方，會改以強化迎風面韌性，像是調整電線桿間距與強度等來進行。

面對颱風來襲常造成電力輸送問題，卓榮泰今天到台東視察颱風楊柳災損時表示，颱風丹娜絲造成全國100多萬戶停電、0728豪雨也造成5萬多戶停電，楊柳也造成30多萬戶停電；政府要解決颱風造成停電的問題，蘭嶼因電纜已地下化，這次災後就減輕很多工作，因此他將要求經濟部和台電啟動全國電纜地下化規劃進行評估，適合的地區就分年逐步進行。

政院人士對記者表示，全台灣電纜地下化評估必須花一點時間，因此經濟部和台電將在卓榮泰指示下即刻啟動。

政院人士提到，此次受災嚴重的雲嘉南沿海地區因有地層下陷等問題，有條件上的難度，不一定適合電纜地下化，因此目前修復面向是先處理受損的電力設備，以及迎風面、易受風面的強化韌性為主，像是改遷電塔路線、調整電線桿間距與強度、增強防災韌性、調整輸配電架空線路等，強化整體電網系統。

至於雲嘉南路基良好處，政院人士說，台電董事長曾文生曾指出，電力主幹線多擺在省道上，西部沿海有台17、19線，通常是路基良好處，就可優先考慮地下化。

政院人士表示，颱風丹娜絲及728豪雨災後復原重建特別條例日前已經三讀，當中就有以災區復原為主的電力系統新台幣100億元韌性計畫，相關經費將以此特別條例編列的特別預算予以支應。

另外，行政院會日前通過因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案，整體匡列經費上限調高至5900億元，其中新增的200億元將用於強化全台產業園區電力韌性，草案將送立院審查。

政院人士表示，200億元用於產業園區是要供電穩定，當然會思考遷改線路強化韌性，是否全面地下化也能同步評估，希望強化供配電是否穩定。

2023年颱風小犬重創蘭嶼電力系統，行政院隨後通過蘭嶼全島電纜地下化專案，投注總經費約新台幣10億元，整體處理路線總長約23.7公里，工期為2年內完成。