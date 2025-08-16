快訊

普亭「1：0」！歐洲多國批美俄峰會結果…澤倫斯基團隊：如空心漢堡

南橫墜谷男子救妻小3度跳坑…引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

王嘉爾食物中毒送醫 公司緊急宣布取消粉絲簽售會

立委爭取台東災後復原經費 卓揆承諾5大方案協助

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
行政院長卓榮泰（左）今赴台東勘災，立法委員黃建賓（右）當面爭取台東縣14億元災後重建經費。記者尤聰光／攝影
行政院長卓榮泰（左）今赴台東勘災，立法委員黃建賓（右）當面爭取台東縣14億元災後重建經費。記者尤聰光／攝影

楊柳颱風造成台東嚴重災害，總農損金額高達4億元，幾乎佔了全國大部分，行政院長卓榮泰今赴台東勘災，立法委員黃建賓當面爭取台東縣14億元災後重建經費，卓榮泰率相關部會在現場也宣布5大方案協助台東。

黃建賓指出，先前已經成功爭取將台東明確列入災後重建特別條例中，還給台東人公平對待。根據台東縣府預估，自丹娜斯颱風以來，災後復原、河川疏濬、治水改善等經費至少14億元，今天也當面向卓院長表達台東的訴求，中央務必協助自有財源不足的台東更多資源，提升防災韌性。

黃建賓表示，關於這次楊柳颱風，除已成功爭取全品項農產業現金救助及低利貸款、主要受災作物得免現勘，還有台東市及綠島鄉在漁港區域漁船（筏）現金救助及低利貸款，感謝院長卓榮泰率相關部會在現場也宣布5點承諾，協助台東。

黃建賓指出，5點承諾包括如下：

一、設施重建補助專案。台東適用「丹娜絲颱風及0708豪雨補助專案」，農業部針對本次風災損壞溫網室予以專案重建輔導，補助比例為8成。另提供受損修繕專案，協助修繕更新部分結構零件或構件（不含披覆組件)，以設施造價1／3為補助上限。減輕農民重建負擔。研議提供釋迦防風鐵條支柱等專案補助，儘速協助重建。

二、農業保險理賠。氣象參數型保單，有釋迦、柚、棗、柑橘、蓮霧及木瓜等6項氣象參數型保單達理賠標準。氣象參數型保險依照約定氣象條件啟動理賠，免勘損提供補償。提供1年天然災害貸款免息，並提高貸款額度、延長貸款期限及本金寬緩期限。

三、資材補助方案。可至當地農會申請有機質肥料費用補助。補助額度依耕作模式區分，有機／友善農法每公頃補助3萬元，慣行農法補助2萬元。

四、技術輔導服務。啟動「災後復原輔導服務團」，協助農友田間復耕，並提供專業的病蟲害防治用藥指導及協助農業設施重建。

五、啟動電纜地下化規劃評估。根據縣府估計，這次楊柳颱風造成台東4萬多戶停電，地方強烈爭取電纜地下化，院長也承諾要想辦法解決，將啟動全國電纜地下化的規畫與評估，急迫地區則分年逐步推動。

台東 災後 卓榮泰 楊柳颱風

延伸閱讀

院會嗆卓榮泰！盧秀燕強調「為母則強 我不講誰來講」 助游顥挺過823

閣揆卓榮泰赴台東勘災 指會啟動全國電纜地下化評估

盧秀燕爭636億補助被卓榮泰制止 國民黨：怕聽真話？

盧秀燕院會槓卓榮泰像駡兒子？游淑慧怒轟：彭啓明腦子有洞

相關新聞

不敵楊柳颱風！福壽山農場蘋果王「駕崩了」 太子將於今年冬季登場

福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」3天前不敵楊柳颱風吹襲，在狂風中斷裂後，場方不捨宣布「駕崩了」！結束了它54歲的壽命，農場表...

閣揆卓榮泰赴台東勘災 指會啟動全國電纜地下化評估

行政院長卓榮泰今早視察台東災後情況，指這次楊柳颱風快速通，全國仍超過30萬戶停電，光台東就4萬戶。日前有人提及蘭嶼電纜地...

立委爭取台東災後復原經費 卓揆承諾5大方案協助

楊柳颱風造成台東嚴重災害，總農損金額高達4億元，幾乎佔了全國大部分，行政院長卓榮泰今赴台東勘災，立法委員黃建賓當面爭取台...

颱風台東農損 農業部今公告現金救助「全縣全品項」

楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重。立委陳瑩與莊瑞雄昨即向農業部長陳駿季提出建議，希望農業部盡速公告台東農損「全縣全...

接連暴雨海水變淡 雲林口湖文蛤重傷害啟動現金救助

受丹娜絲颱風及0728西南氣流連續暴雨影響，大量淡水流向出海口，雲林沿海地區文蛤養殖池疑因海水變淡水，傳出嚴重損失，農業...

風災重創弱勢戶 台南做工行善團攜手優質營造廠協助修繕

丹娜絲颱風重創台南，不少弱勢戶無力修繕房子，台南市勞工局做工行善團積極投入，今天與西港區公所團隊會勘兩戶弱勢受災戶，也兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。