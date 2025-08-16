立委爭取台東災後復原經費 卓揆承諾5大方案協助

楊柳颱風造成台東嚴重災害，總農損金額高達4億元，幾乎佔了全國大部分，行政院長卓榮泰今赴台東勘災，立法委員黃建賓當面爭取台東縣14億元災後重建經費，卓榮泰率相關部會在現場也宣布5大方案協助台東。

黃建賓指出，先前已經成功爭取將台東明確列入災後重建特別條例中，還給台東人公平對待。根據台東縣府預估，自丹娜斯颱風以來，災後復原、河川疏濬、治水改善等經費至少14億元，今天也當面向卓院長表達台東的訴求，中央務必協助自有財源不足的台東更多資源，提升防災韌性。

黃建賓表示，關於這次楊柳颱風，除已成功爭取全品項農產業現金救助及低利貸款、主要受災作物得免現勘，還有台東市及綠島鄉在漁港區域漁船（筏）現金救助及低利貸款，感謝院長卓榮泰率相關部會在現場也宣布5點承諾，協助台東。

黃建賓指出，5點承諾包括如下：