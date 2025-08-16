立委爭取台東災後復原經費 卓揆承諾5大方案協助
楊柳颱風造成台東嚴重災害，總農損金額高達4億元，幾乎佔了全國大部分，行政院長卓榮泰今赴台東勘災，立法委員黃建賓當面爭取台東縣14億元災後重建經費，卓榮泰率相關部會在現場也宣布5大方案協助台東。
黃建賓指出，先前已經成功爭取將台東明確列入災後重建特別條例中，還給台東人公平對待。根據台東縣府預估，自丹娜斯颱風以來，災後復原、河川疏濬、治水改善等經費至少14億元，今天也當面向卓院長表達台東的訴求，中央務必協助自有財源不足的台東更多資源，提升防災韌性。
黃建賓表示，關於這次楊柳颱風，除已成功爭取全品項農產業現金救助及低利貸款、主要受災作物得免現勘，還有台東市及綠島鄉在漁港區域漁船（筏）現金救助及低利貸款，感謝院長卓榮泰率相關部會在現場也宣布5點承諾，協助台東。
黃建賓指出，5點承諾包括如下：
一、設施重建補助專案。台東適用「丹娜絲颱風及0708豪雨補助專案」，農業部針對本次風災損壞溫網室予以專案重建輔導，補助比例為8成。另提供受損修繕專案，協助修繕更新部分結構零件或構件（不含披覆組件)，以設施造價1／3為補助上限。減輕農民重建負擔。研議提供釋迦防風鐵條支柱等專案補助，儘速協助重建。
二、農業保險理賠。氣象參數型保單，有釋迦、柚、棗、柑橘、蓮霧及木瓜等6項氣象參數型保單達理賠標準。氣象參數型保險依照約定氣象條件啟動理賠，免勘損提供補償。提供1年天然災害貸款免息，並提高貸款額度、延長貸款期限及本金寬緩期限。
三、資材補助方案。可至當地農會申請有機質肥料費用補助。補助額度依耕作模式區分，有機／友善農法每公頃補助3萬元，慣行農法補助2萬元。
四、技術輔導服務。啟動「災後復原輔導服務團」，協助農友田間復耕，並提供專業的病蟲害防治用藥指導及協助農業設施重建。
五、啟動電纜地下化規劃評估。根據縣府估計，這次楊柳颱風造成台東4萬多戶停電，地方強烈爭取電纜地下化，院長也承諾要想辦法解決，將啟動全國電纜地下化的規畫與評估，急迫地區則分年逐步推動。
