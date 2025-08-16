不敵楊柳颱風！福壽山農場蘋果王「駕崩了」 太子將於今年冬季登場

福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」3天前不敵楊柳颱風吹襲，在狂風中斷裂後，場方不捨宣布「駕崩了」！結束了它54歲的壽命，農場表示，蘋果王因多年疾病纏身，雖全力救治養護，但也早已做好儲君備位，蘋果王太子預計於冬季休眠期後，將進行新蘋果王的登場。

「蘋果王…駕崩了！」福壽山農場臉書張貼蘋果王駕崩了的消息，引起外界注意，福壽山農場指出，鎮場之寶蘋果王先前因感染植病害樹體衰弱，在農場全力治療後，一度恢復盎然生機；但於13日受到楊柳颱風侵襲，山區中午開始產生強烈風勢，蘋果王因枝葉繁茂，整株不堪強陣風吹襲，由主幹根部位置斷裂，經由農場技術人員冒風雨察看，評估已無法救治，正式宣告蘋果王走入歷史。

副場長張景富表示，對於外界疑問場方為何不搶救？強調蘋果王此次斷裂處於主幹根部，就像是割到大動脈，傷得太深無力回天，且過去因蘋果王因本身感染植物病害，農場已於2023年培育接班的儲君蘋果王太子，目前農場於災後進行環境清理後，原地預計今年冬季新任蘋果王就會正式登基上位。

張景富說，過去每遇颱風襲台，蘋果樹旁的地上錏管，都是今年冬季時加固用的支架，但這次楊柳颱風的迎風面真的太強了；民眾疑問場方為何不趕緊保留蘋果王上的蘋果品種？回應指出蘋果王先前已染病，若將枝條移接到蘋果王太子上，等於把病菌一起帶過去，極可能一樣感染植病，所以非但不能保留品種，枝條落葉修剪後都要全部收集起來，集中處理銷毀。

張景富並表示，目前福壽山農場保有蘋果品種約30餘種，蘋果王太子目前已也已經成功嫁接26個蘋果品種，相信在農場農業技術人員的用心下，新蘋果王一定會青出於藍，展現壯觀的蘋果王身姿。

•蘋果王小檔案：

蘋果王1971年起由福壽山農場農業技術人員以圓葉海棠作為嫁接枮木，從嫁接二個品種的蘋果樹一路至今已嫁接共計43種蘋果；蘋果王上有可長到1台斤的超級大蘋果「世界一」、「陸奧」，也有小如櫻桃的「圓葉海棠」，每種蘋果各有不同的習性，開出的花朵及果形也不同，而每一次嫁接猶如一場外科手術，最怕的就是病菌感染，因此蘋果王也得特別精心照顧。 照顧蘋果王的工作需相當的專業與用心，農場特別指定專人負責，也常造成負責照顧的人備感極大的壓力，故有感而發一首詩「蘋果林中封王榜，綠葉紅花伴君旁，秋果脆甜肉芳香，枝枝血淚猶憶往，眾嘖稱奇忙拍照，誰識當年接樹狂」。

福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」3天前不敵楊柳颱風吹襲，在狂風中斷裂後，場方宣布蘋果王太子冬季休眠期後將登基。圖／福壽山農場提供