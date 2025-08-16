閣揆卓榮泰赴台東勘災 指會啟動全國電纜地下化評估

行政院長卓榮泰今早視察台東災後情況，指這次楊柳颱風快速通，全國仍超過30萬戶停電，光台東就4萬戶。日前有人提及蘭嶼電纜地下化建議，他會請經濟部和台電啟動全國電纜地下化的規畫與評估，急迫地區則分年逐步推動。

台灣長年面對颱風侵襲，每逢強風豪雨電力系統受損，常造成大規模停電，卓揆今早視察台東災況，台東副縣長王志輝向他反映，這次楊柳颱風台東有4萬多戶停電，數字比他那邊接收到的多。從丹娜斯颱風造成全國百萬戶停電，0728豪雨造成5、6萬戶停電到這次楊柳颱風造成全國30多萬戶停電，政府應該要想辦法解決。

卓榮泰說，日前有人提到蘭嶼電纜地下化建議，他會正式請經濟部和台電啟動全國電纜地下化的規畫與評估，除易淹水、地層下陷等不適合的地區外，對適合下地且急迫的地區，要分年逐步推動。

他表示，如果有一天全國電纜都地下化，颱風再來，人民便不用受苦，政府也不用花那麼多精神在復電上，而可以把資源放在救助與其他工作。台電員工也不用冒風雨爬上電桿工作。未來政府一定要做這件事，所以馬上會啟動全國性電纜地下化的先期評估。這工程可能要數年，但如果一天不開始，就永遠無法滿足人民期待。

另針對農作災損部分，卓榮泰指農損的數字還在往上調升，但他感謝立法院，對行政院送出的丹娜斯及728豪雨的特別條例能寬列經費。極端氣候下，颱風實在來得太頻繁，各種作物受創程度也不同，「我們要重新評估，照事實來做，免現勘的標準，也應該重新調整」。