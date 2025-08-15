颱風打亂金門對外交通 海空齊發載運旅客返台
颱風楊柳影響台金航班，數百名旅客滯留金門機場。航空公司今天增開2班加班機，軍方投入5架軍機，航港局也協調客輪協助疏運；截至晚間7時30分，金門航空站候補櫃檯前幾乎沒有現場候補旅客。
颱風楊柳衝擊金門對外交通，自13日起取消1天半航班，導致數百名旅客滯留金門機場。
根據金門航空站提供資料，昨天航空公司增開加班機5架次，共輸運350名旅客至台北。華信航空與立榮航空今天則各自增開往台北晚間9時20分、10時5分加班機。
為盡速疏運旅客，金門航空站上午也公布軍方將投入軍機載運旅客，軍方、航空站人員自上午10時許陸續進行軍機疏運叫號作業。今天共投入往高雄、台北、台中各2、2、1架軍機，載運超過300名旅客返台。
此外，金門航空站上午調查願意搭乘船舶旅客後，交通部航港局也協調由「雲豹輪」執行海運疏運。下午近3時，雲豹輪自金門水頭碼頭啟航，載運105名滯留旅客前往澎湖馬公，之後再轉乘「藍鵲輪」前往嘉義布袋港。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言