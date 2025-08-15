颱風打亂金門對外交通 海空齊發載運旅客返台

颱風楊柳影響台金航班，數百名旅客滯留金門機場。航空公司今天增開2班加班機，軍方投入5架軍機，航港局也協調客輪協助疏運；截至晚間7時30分，金門航空站候補櫃檯前幾乎沒有現場候補旅客。

颱風楊柳衝擊金門對外交通，自13日起取消1天半航班，導致數百名旅客滯留金門機場。

根據金門航空站提供資料，昨天航空公司增開加班機5架次，共輸運350名旅客至台北。華信航空與立榮航空今天則各自增開往台北晚間9時20分、10時5分加班機。

為盡速疏運旅客，金門航空站上午也公布軍方將投入軍機載運旅客，軍方、航空站人員自上午10時許陸續進行軍機疏運叫號作業。今天共投入往高雄、台北、台中各2、2、1架軍機，載運超過300名旅客返台。

此外，金門航空站上午調查願意搭乘船舶旅客後，交通部航港局也協調由「雲豹輪」執行海運疏運。下午近3時，雲豹輪自金門水頭碼頭啟航，載運105名滯留旅客前往澎湖馬公，之後再轉乘「藍鵲輪」前往嘉義布袋港。