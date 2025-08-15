颱風打亂金門對外交通 海空齊發載運旅客返台

快訊

中央社／ 金門15日電

颱風楊柳影響台金航班，數百名旅客滯留金門機場。航空公司今天增開2班加班機，軍方投入5架軍機，航港局也協調客輪協助疏運；截至晚間7時30分，金門航空站候補櫃檯前幾乎沒有現場候補旅客。

颱風楊柳衝擊金門對外交通，自13日起取消1天半航班，導致數百名旅客滯留金門機場。

根據金門航空站提供資料，昨天航空公司增開加班機5架次，共輸運350名旅客至台北。華信航空與立榮航空今天則各自增開往台北晚間9時20分、10時5分加班機。

為盡速疏運旅客，金門航空站上午也公布軍方將投入軍機載運旅客，軍方、航空站人員自上午10時許陸續進行軍機疏運叫號作業。今天共投入往高雄、台北、台中各2、2、1架軍機，載運超過300名旅客返台。

此外，金門航空站上午調查願意搭乘船舶旅客後，交通部航港局也協調由「雲豹輪」執行海運疏運。下午近3時，雲豹輪自金門水頭碼頭啟航，載運105名滯留旅客前往澎湖馬公，之後再轉乘「藍鵲輪」前往嘉義布袋港。

金門 加班

相關新聞

颱風台東農損 農業部今公告現金救助「全縣全品項」

楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重。立委陳瑩與莊瑞雄昨即向農業部長陳駿季提出建議，希望農業部盡速公告台東農損「全縣全...

接連暴雨海水變淡 雲林口湖文蛤重傷害啟動現金救助

受丹娜絲颱風及0728西南氣流連續暴雨影響，大量淡水流向出海口，雲林沿海地區文蛤養殖池疑因海水變淡水，傳出嚴重損失，農業...

風災重創弱勢戶 台南做工行善團攜手優質營造廠協助修繕

丹娜絲颱風重創台南，不少弱勢戶無力修繕房子，台南市勞工局做工行善團積極投入，今天與西港區公所團隊會勘兩戶弱勢受災戶，也兵...

楊柳颱風災後復電逾9成 台電嘉義區處中火力搶進山區

中度颱風楊柳遠離，台電嘉義區處統計，本次颱風造成全區累計約1萬287戶用戶停電，災後第2天，截至上午8時，已有1萬62戶...

台東農損上億 盼全品項救助免現勘

中颱楊柳雖快閃台灣，但帶來的強風、豪雨仍造成南部地區農漁損失，尤其颱風登陸的台東首當其衝，香蕉、芭樂、釋迦、文旦柚等農損...

屋頂帆布吹掀、滲雨水 台南七股住戶嚇得無法睡

楊柳颱風前天下午從台南七股出海，台南溪北、沿海地區上月初丹娜絲颱風造成許多民宅屋頂掀翻，雖加蓋帆布應急，仍不敵強風吹襲，...

