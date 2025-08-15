颱風台東農損 農業部今公告現金救助「全縣全品項」

楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重。立委陳瑩與莊瑞雄昨即向農業部長陳駿季提出建議，希望農業部盡速公告台東農損「全縣全品項」且「免現勘」。農業部今公告因應楊柳颱風農損現金救助「全縣全品項」，且香蕉、文旦柚、番荔枝（鳳梨釋迦、釋迦）及番石榴項目「免現勘」。陳瑩感謝農業部快速回應農民受災需求，協助台東農民渡過難關。

農業部今天公告現金救助-台東縣「農產業全品項（稻米除外）」，且香蕉、文旦柚、番荔枝(鳳梨釋迦、釋迦)及番石榴救助,經農業部114年4月18日種植客觀證明文件，得「免勘查」。公告「全縣全品項」才能避免協助農民過程中發生任何疏漏。陳瑩表示，農損救助相較於一夕全毀的作物，只是減少農民損失，讓農民稍微喘口氣，能繼續努力復耕。

楊柳颱風造成台東鳳梨釋迦及釋迦（番荔枝）災情慘重，落果率高達六至七成，大目釋迦中期果幾乎全毀；香蕉園則成片倒伏、攔腰折斷，蕉農一年心血瞬間化為烏有；番石榴果樹在狂風中枝條折裂，果實多數被擊落；文旦正值中大果期，枝幹被強風吹斷，大量果實散落，果農望著受損果園，心中滿是無奈與痛惜。

陳瑩表示，農民恢復生產過程中，可能面臨資源調度需求，農業部也同時提出「低利貸款免息或展延」措施，減輕農民負擔。

依據農業部統計，楊柳颱風造成的農業災情，由農糧署、畜牧司及漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（截至8月14日17時），估計總損失達3億5540萬元，其中台東災情首當其衝，損失約3億元，農業部除農損補助及低利貸款協助外，針對農、漁、畜牧產業受到颱風衝擊的影響，也提出相關協助方案與措施。

陳瑩強調，農民仰賴天候耕作，極端氣候的風雨無情，讓辛苦的付出瞬間化為泡影，農民面對天災損失只能無奈嘆息。這次楊柳颱風有8成5的農損在台東，政府應該做農民堅強的後盾，協助農民重整生產，盡快恢復農園與家園的生機。