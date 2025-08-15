快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

颱風台東農損 農業部今公告現金救助「全縣全品項」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重，農業部今公告因應楊柳颱風農損現金救助「全縣全品項」，且香蕉、文旦柚、番荔枝（鳳梨釋迦、釋迦）及番石榴項目「免現勘」。記者尤聰光／攝影
楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重，農業部今公告因應楊柳颱風農損現金救助「全縣全品項」，且香蕉、文旦柚、番荔枝（鳳梨釋迦、釋迦）及番石榴項目「免現勘」。記者尤聰光／攝影

楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重。立委陳瑩與莊瑞雄昨即向農業部長陳駿季提出建議，希望農業部盡速公告台東農損「全縣全品項」且「免現勘」。農業部今公告因應楊柳颱風農損現金救助「全縣全品項」，且香蕉、文旦柚、番荔枝（鳳梨釋迦、釋迦）及番石榴項目「免現勘」。陳瑩感謝農業部快速回應農民受災需求，協助台東農民渡過難關。

農業部今天公告現金救助-台東縣「農產業全品項（稻米除外）」，且香蕉、文旦柚、番荔枝(鳳梨釋迦、釋迦)及番石榴救助,經農業部114年4月18日種植客觀證明文件，得「免勘查」。公告「全縣全品項」才能避免協助農民過程中發生任何疏漏。陳瑩表示，農損救助相較於一夕全毀的作物，只是減少農民損失，讓農民稍微喘口氣，能繼續努力復耕。

楊柳颱風造成台東鳳梨釋迦及釋迦（番荔枝）災情慘重，落果率高達六至七成，大目釋迦中期果幾乎全毀；香蕉園則成片倒伏、攔腰折斷，蕉農一年心血瞬間化為烏有；番石榴果樹在狂風中枝條折裂，果實多數被擊落；文旦正值中大果期，枝幹被強風吹斷，大量果實散落，果農望著受損果園，心中滿是無奈與痛惜。

陳瑩表示，農民恢復生產過程中，可能面臨資源調度需求，農業部也同時提出「低利貸款免息或展延」措施，減輕農民負擔。

依據農業部統計，楊柳颱風造成的農業災情，由農糧署、畜牧司及漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（截至8月14日17時），估計總損失達3億5540萬元，其中台東災情首當其衝，損失約3億元，農業部除農損補助及低利貸款協助外，針對農、漁、畜牧產業受到颱風衝擊的影響，也提出相關協助方案與措施。

陳瑩強調，農民仰賴天候耕作，極端氣候的風雨無情，讓辛苦的付出瞬間化為泡影，農民面對天災損失只能無奈嘆息。這次楊柳颱風有8成5的農損在台東，政府應該做農民堅強的後盾，協助農民重整生產，盡快恢復農園與家園的生機。

農民 災損 鳳梨釋迦 楊柳颱風

延伸閱讀

颱風後台東農漁業災損逾20% 陳駿季允諾「全品項免現勘」申請救助

蘭嶼堆滿惡臭垃圾山 莊瑞雄、陳瑩籲環境部加速倉儲設施推動

蘭嶼醫院興建有譜 陳瑩：紅頭部落用地已取得

陳瑩、莊瑞雄至蘭嶼力促興建醫院 衛福部10月提公建計畫

相關新聞

颱風台東農損 農業部今公告現金救助「全縣全品項」

楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重。立委陳瑩與莊瑞雄昨即向農業部長陳駿季提出建議，希望農業部盡速公告台東農損「全縣全...

接連暴雨海水變淡 雲林口湖文蛤重傷害啟動現金救助

受丹娜絲颱風及0728西南氣流連續暴雨影響，大量淡水流向出海口，雲林沿海地區文蛤養殖池疑因海水變淡水，傳出嚴重損失，農業...

風災重創弱勢戶 台南做工行善團攜手優質營造廠協助修繕

丹娜絲颱風重創台南，不少弱勢戶無力修繕房子，台南市勞工局做工行善團積極投入，今天與西港區公所團隊會勘兩戶弱勢受災戶，也兵...

楊柳颱風災後復電逾9成 台電嘉義區處中火力搶進山區

中度颱風楊柳遠離，台電嘉義區處統計，本次颱風造成全區累計約1萬287戶用戶停電，災後第2天，截至上午8時，已有1萬62戶...

台東農損上億 盼全品項救助免現勘

中颱楊柳雖快閃台灣，但帶來的強風、豪雨仍造成南部地區農漁損失，尤其颱風登陸的台東首當其衝，香蕉、芭樂、釋迦、文旦柚等農損...

屋頂帆布吹掀、滲雨水 台南七股住戶嚇得無法睡

楊柳颱風前天下午從台南七股出海，台南溪北、沿海地區上月初丹娜絲颱風造成許多民宅屋頂掀翻，雖加蓋帆布應急，仍不敵強風吹襲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。