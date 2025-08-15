快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

台東體中棒球設施風災損毀 立委爭取教育部會勘補助

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立台東大學附屬體育高級中學是培養許多棒球好手的重要搖籃，但在這次楊柳颱風中，棒球訓練設施遭到嚴重損毀。圖／台東體中提供
國立台東大學附屬體育高級中學是培養許多棒球好手的重要搖籃，但在這次楊柳颱風中，棒球訓練設施遭到嚴重損毀。圖／台東體中提供

國立台東大學附屬體育高級中學是培養許多棒球好手的重要搖籃，但在這次楊柳颱風中，棒球訓練設施遭到嚴重損毀，立法委員黃建賓指出，已連繫校方了解受損狀況，並立刻安排下周與教育部及校方共同會勘，希望盡速爭取經費協助校方復原。

黃建賓指出，已與台東體中陳校長、歐教練聯繫了解相關受損情形，根據校方初步評估，牛棚天頂幾乎損壞、全壘打牆被吹倒、室內草皮也有損毀，光是棒球設施維修經費可能就要1、200萬元，加上其他校園設施維修費用，校方難以獨力負擔。

他表示，台東體中屬教育部體育署管轄，已經與教育部國教署、體育署聯繫，轉知校園受損情形，並將於下周二前往台東體中會勘，了解校方實際需求，黃建賓也強調，將要求教育部全力支援校方重建經費，盡速復原相關設施，確保台東體中的孩子們有個安全、安心的訓練場地。

此外，黃建賓也提到，這次楊柳颱風造成台東大規模農損，他與台東縣府第一時間便共同向中央爭取全品項補助，目前農業部也已公告，台東縣全縣為農產業天然災害現金救助及低利貸款地區；另外災後重建特別條例也於今天在立法院3讀通過，在他強力爭取下，台東明確列入特別條例的條文說明中。

國立台東大學附屬體育高級中學是培養許多棒球好手的重要搖籃，但在這次楊柳颱風中，棒球訓練設施遭到嚴重損毀。圖／台東體中提供
國立台東大學附屬體育高級中學是培養許多棒球好手的重要搖籃，但在這次楊柳颱風中，棒球訓練設施遭到嚴重損毀。圖／台東體中提供

台東 教育部

延伸閱讀

颱風楊柳重創後整修 嘉明湖17日開放

楊柳颱風釀1萬多戶停電 第2天嘉義縣全面復電

颱風楊柳重創台東 收容人協助恢復家園和農作復耕

憂風災降低買氣 「啦啦隊女神」李多慧挺障團 盼銷售破億元

相關新聞

颱風台東農損 農業部今公告現金救助「全縣全品項」

楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重。立委陳瑩與莊瑞雄昨即向農業部長陳駿季提出建議，希望農業部盡速公告台東農損「全縣全...

接連暴雨海水變淡 雲林口湖文蛤重傷害啟動現金救助

受丹娜絲颱風及0728西南氣流連續暴雨影響，大量淡水流向出海口，雲林沿海地區文蛤養殖池疑因海水變淡水，傳出嚴重損失，農業...

風災重創弱勢戶 台南做工行善團攜手優質營造廠協助修繕

丹娜絲颱風重創台南，不少弱勢戶無力修繕房子，台南市勞工局做工行善團積極投入，今天與西港區公所團隊會勘兩戶弱勢受災戶，也兵...

楊柳颱風災後復電逾9成 台電嘉義區處中火力搶進山區

中度颱風楊柳遠離，台電嘉義區處統計，本次颱風造成全區累計約1萬287戶用戶停電，災後第2天，截至上午8時，已有1萬62戶...

台東農損上億 盼全品項救助免現勘

中颱楊柳雖快閃台灣，但帶來的強風、豪雨仍造成南部地區農漁損失，尤其颱風登陸的台東首當其衝，香蕉、芭樂、釋迦、文旦柚等農損...

屋頂帆布吹掀、滲雨水 台南七股住戶嚇得無法睡

楊柳颱風前天下午從台南七股出海，台南溪北、沿海地區上月初丹娜絲颱風造成許多民宅屋頂掀翻，雖加蓋帆布應急，仍不敵強風吹襲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。