楊柳颱風釀1萬多戶停電 第2天嘉義縣全面復電

中度颱風楊柳遠離，台電嘉義區處統計全區累計1萬287戶停電，經2天總動員搶修，天氣放晴，下午3時全面完成復電，讓所有受影響用戶恢復正常用電。

嘉義區處表示，本次颱風造成損壞點分布廣泛，部分位於偏遠山區與沿海地帶，增加搶修人員進出及施工的困難度，搶修時程略長。在自營工班、承攬商團隊與地方單位通力合作下，克服地形與交通挑戰，成功在最短時間完成全面復電。

嘉義區處感謝颱風期間用戶對搶修作業體諒與支持，台電將持續進行後續線路復舊與設備檢修，確保電網結構更加穩固，提升供電穩定性，因應未來可能的極端天氣挑戰。

提醒民眾，若家中電力仍未恢復，可能是自備電桿毀損、電表表箱破損脫落、屋內線受損等部分，須由用戶自行聯繫合格承裝業者協助修復，才能恢復用電。

若房屋有倒塌或曾浸水，務必確認總電源關閉，待電器設備乾燥且確認安全後再行使用。如有疑慮，建議洽詢合格電氣技術人員協助詳細檢查安裝妥後，通知台電電派員檢視封印恢復供電，切勿自行操作，維護用電安全。